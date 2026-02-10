Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Incendi de Santa LlúciaJocs d'HivernPorta a porta a Sant JoanVaga de maquinistesVerb EncarnatIsak AndicBaxi Manresa
instagramlinkedin

Paneque, sobre la vaga de mestres: “El departament està permanentment disposat a dialogar i acordar”

La portaveu diu que el Govern té sempre obert els canals per “explorar les qüestions amb un principi de realitat”

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, en roda de premsa / ACN

ACN

Barcelona

La portaveu del Govern i consellera de Territori, Sílvia Paneque, ha volgut mostrar aquest dimarts, el seu “respecte” per la convocatòria de vaga anunciada pels mestres del sistema educatiu per a dimecres. A més, tot i no voler entrar a valorar les reivindicacions del sector, ha remarcat que el Departament d’Educació “està permanentment a disposició per resoldre problemes, escoltar, dialogar i arribar a acords, sempre que siguin qüestions que tinguin un principi de realitat”. Així, afirma que el Govern “explorarà sempre tot el que sigui possible”, i que ho farà tant “abans com després de la vaga”.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents