Sense calendari. El diàleg amb ERC
El PSC augura un "bon resultat" de la negociació
Sara González
Malgrat que la negociació de pressupostos va començar amb només un dels dos socis del Govern assegut a la taula –els Comuns–, el PSC va augurar un "bon resultat" d’aquest procés que té per objectiu aconseguir prou suports per aprovar els comptes del 2026. No obstant, ERC no dona per ara cap símptoma d’estar disposat a debatre’ls fins que es desencalli què passa amb la recaptació de l’IRPF en el nou model de finançament. És per això que els socialistes, que mantenen que els pressupostos han d’estar en vigor abans de l’abril, esquiven posar una data límit de quan podria arribar a l’acord a tres bandes.
"Són una eina fonamental per garantir serveis públics de qualitat, així que hem enfocat la reunió amb els Comuns amb voluntat de generar un consens", va afirmar la portaveu del PSC, Lluïsa Moret. "No hem parlat ni de calendaris ni de terminis", va afegir.
L’Executiu no vol donar el vistiplau als comptes fins que tingui amarrat el sí dels socis, i en el cas d’ERC això passa, necessàriament, per resoldre què passa amb la proposició registrada per ERC al Congrés per a la recaptació de l’IRPF. "No sabem si es produirà la votació de la proposta d’ERC. Estem treballant per continuar complint els acords de la investidura", es va limitar a respondre la portaveu socialista. "Continuem encallats", va explicar, per la seva banda, la secretària general dels republicans, Elisenda Alamany.
- Troben una important quantitat d'aigua al subsòl de la Llacuna
- Una vintena d'evacuats i dos ferits en l'incendi d'un edifici al carrer de Santa Llúcia de Manresa
- «No vull subvencions, només vull que els polítics no em donin encara més feina»
- Doble operatiu de rescat amb helicòpter: un escalador a Montserrat i una esquiadora al Port del Comte
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Operen d'urgència un jove que tenia un obús de la Primera Guerra Mundial al recte
- Els dos curiosos projectes que es van arribar a estudiar per accedir a Montserrat
- La propietat del bloc 8 de Manresa demanava 450.000 euros per l'edifici i ara en vol 650.000