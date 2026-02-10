Rectificació de Grupo Azvi
Respecte a la notícia publicada en data de 6 de febrer del 2026.
"Grupo Azvi rebutja de forma taxativa qualsevol intent de vincular el tràgic accident del 18 de gener del 2026 amb investigacions judicials alienes a aquest, en particular les relatives a Koldo García Izaguirre i/o Víctor Gonzalo de Aldama Delgado. Les informacions publicades des del 19 de gener del 2026 reediten informacions difoses anteriorment i desmentides per Grupo Azvi.
Aquestes informacions, que no tenen res a veure amb els fets ocorreguts ni amb les investigacions sobre aquest, es limiten a reactivar acusacions falses ja superades, aprofitant un accident d’enorme gravetat humana amb finalitats sensacionalistes.
1.- Respecte a Erikapat Consultoría Internacional, S.L., Grupo Azvi aclareix que:
- La relació contractual, formalitzada amb absolut i complet desconeixement dels fets delictius que s’imputen a Koldo García, va tenir una durada inferior a quatre mesos (novembre del 2023 al febrer del 2024) i va ser finalitzada de manera immediata al conèixer-se l’arrest de Koldo García, per ser un fet incompatible amb el Codi Ètic i el Sistema de Compliance de Grupo Azvi.
2. Quant a Víctor de Aldama Delgado, Grupo Azvi assenyala que:
- El pagament de 18.000 euros realitzat el 2019 i que s’ha volgut configurar com a comissió il·legal estava vinculat exclusivament a una aportació per a la compra d’una acció en un futur projecte esportiu privat que finalment no va prosperar: el Club de Natació Trastámara de Sevilla.
- Davant les acusacions falses abocades pel Sr. Aldama en els seus escrits davant del Tribunal Suprem, Grupo Azvi va sol·licitar autorització a l’Alt Tribunal per exercitar accions penals per injúries i calúmnies. Tot i que la llicència va ser denegada per raons estrictament processals, el mateix Magistrat Puente va assenyalar expressament que no existia cap evidència de participació de Grupo Azvi en els fets il·lícits al·legats, a més de considerar que les acusacions de De Aldama podien associar-se al seu dret de defensa i l’obtenció d’eventuals rebaixes de pena per la seva confessió.
3. Després de més de dos anys d’investigacions policials i judicials, i l’emissió de diversos informes per part de l’UCO en el marc d’aquestes, ni Grupo Azvi ni els seus directius, administradors o empleats tenen la condició d’investigats amb relació a aquests assumptes.
L’únic focus existent ha sigut exclusivament mediàtic, sostingut per diversos mitjans de comunicació.
4.- Grupo Azvi mai ha fet pagaments per a finalitats que suposin un incompliment del seu Sistema de Compliance Penal, ni a Víctor de Aldama, ni a Koldo García, ni a cap altra persona.
La companyia compta des del 2019 amb un Sistema de Compliance Penal certificat, de conformitat amb les normes UNE 19601:2017 i UNE-ISO 37001, impulsat per la Direcció i el Consell d’Administració, i plenament integrat a la seva cultura corporativa.
Grupo Azvi lamenta profundament el dany reputacional que se li està causant per informacions falses i malicioses que afecten una companyia familiar, centenària i generadora de milers de llocs de treball, i apel·la al respecte, la prudència informativa i la responsabilitat en el tractament mediàtic d’un succés tan greu, mentre s’aclareixen definitivament les seves causes".
