Normes antimonopoli
La UE amenaça Meta per bloquejar els seus rivals d’IA a WhatsApp
Brussel·les considera que el gegant tecnològic podria estar "aprofitant il·legalment la seva posició" de domini "per obtenir un avantatge deslleial"
Carles Planas Bou
La Comissió Europea va amenaçar ahir d’imposar mesures contra el gegant tecnològic Meta per infringir les normes antimonopoli al no permetre que els seus rivals despleguin assistents d’intel·ligència artificial a WhatsApp, l’aplicació de missatgeria instantània de la seva propietat.
L’opinió preliminar de Brussel·les és que la companyia dirigida pel magnat Mark Zuckerberg viola les lleis comunitàries des que, el 15 d’octubre del 2025, va anunciar una actualització de les seves polítiques que prohibeix l’ús d’assistents d’IA de tercers en la seva app. Això fa que, des del 15 de gener del 2026, l’únic xatbot disponible per als usuaris sigui el seu, Meta AI.
Barreres a la competència"
L’Executiu de la Unió Europea considera que aquesta restricció impedeix l’entrada dels competidors en un mercat, el de la IA generativa, que creix cada vegada més ràpid. La seva investigació conclou de manera preliminar que, així, "és probable" que Meta "estigui abusant d’aquesta posició dominant" per atemptar contra la lliure competència. "La conducta de Meta corre el risc de crear barreres a l’entrada i a l’expansió, i de marginar irremeiablement els competidors més petits en el mercat dels assistents d’IA d’ús general", estableix.
"Hem de protegir la competència efectiva en aquest camp tan dinàmic, cosa que significa que no podem permetre que les empreses tecnològiques dominants aprofitin il·legalment la seva posició per obtenir un avantatge deslleial", va indicar en un comunicat Teresa Ribera, vice presidenta executiva de Transició Neta, Justa i Competitiva.
Per evitar un "perjudici greu i irreparable al mercat" i una consolidació monopolística de poder per part de Meta, la Comissió va advertir que estudia imposar mesures provisionals de correcció. La companyia pot apel·lar la decisió o presentar una resposta per corregir el seu rumb.
