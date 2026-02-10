La ressaca electoral
Vox reclama conselleries a l’Aragó i el PP demana "responsabilitat"
La ultradreta vol gestionar «acció política i pressupost» en el futur Govern autonòmic
Els populars aspiren que Abascal "no bloquegi" la regió
SERGIO H. VALGAÑÓN
La conformació del nou Govern d’Aragó ja ha començat. Vox i el PP van marcar ahir les seves posicions després de les eleccions autonòmiques del 8F, en què els conservadors es van deixar dos escons i els ultradretans van doblar la seva presència a les Corts autonòmiques fins als 14 seients. Vox vol entrar al Govern autonòmic, amb conselleries "amb acció política i pressupost", i el PP vol que la ultradreta "assumeixi responsabilitats" i no "bloquegi" la comunitat, raó per la qual es va cridar els ciutadans a les urnes. Un primer posicionament, de sobres conegut pels dos partits, que marca l’inici d’una negociació que serà llarga, que també entrarà en el repartiment de la presidència de les Corts i que dependrà de com es resol el greuge a Extremadura i del que passa en les pròximes eleccions de Castella i Lleó, convocades el 15 de març.
Els dos partits polítics van activar la seva maquinària per analitzar què havia passat a l’Aragó i com moure els peons a partir d’ara. Citats pels seus líders nacionals, Jorge Azcón (PP) i Alejandro Nolasco (Vox) van acudir a Madrid per estudiar amb altres líders autonòmics i els membres de les executives nacionals els pròxims moviments a l’Aragó. Quasi en paral·lel, Azcón i el portaveu nacional de Vox, José Antonio Fúster, marcaven les seves actituds davant els mitjans de comunicació per donar el tret d’inici a la negociació.
La ultradreta va resoldre aviat la incògnita. Sí que volen ser en el pròxim Govern d’Aragó i sí que volen esprémer el bon resultat que van donar les urnes diumenge. "Nosaltres volem governar", va resumir Fúster, que va declarar que els populars "han d’entendre" la força que els comicis han donat a la ultradreta. L’ambició de Vox en les negociacions és clara. Preguntat per les conselleries o per repetir en la vicepresidència (Nolasco ho va ser durant 11 mesos), Fúster va assegurar que esperen obtenir "el que es pugui", però en departaments "amb estructura i pressupostos". Les peticions, segons el portaveu de la ultradreta, són "raonables" i semblants a les que exigeixen a Extremadura.
Institució a institució
Vox continua convençut, com va fer durant la campanya electoral, a sol·licitar al PP "el mateix" en tots els territoris i a plantejar "un canvi polític" a Espanya institució a institució. Els mateixos assumptes que han separat històricament les dues formacions són els que tornaran a ser sobre la taula. La ultradreta exhibeix el cas de la Comunitat Valenciana, en el qual Vox va recolzar la investidura de Juanfran Pérez Llorca.
"Vox no ha vingut a gestionar la decadència, ha vingut a combatre-la", va defensar el portaveu de la ultradreta, que va vaticinar que "allà on es convoquin eleccions" apujaran els seus resultats. I, en línia amb l’expressat diumenge tant per Nolasco com per Santiago Abascal, va destacar que "els aragonesos van dir que volen el doble de Vox". "El sentit comú es va obrint pas i els aragonesos han premiat la coherència, diem el mateix a Extremadura i Aragó", va defensar el portaveu de la ultradreta des de Madrid.
"Si demà mateix el senyor Azcón vol asseure’s a parlar, no fa falta esperar res més. Nosaltres demanem el mateix de sempre: combat contra la immigració il·legal desordenada, baixades d’impostos... El senyor Azcón ho sap de meravella", va recalcar. I, per dialogar sobre un pressupost, condició que va plantejar Azcón per garantir-se la investidura, va demanar negociar "els 5.000 folis del pressupost, un a un, no els 30 folis que va presentar al seu dia".
Aquesta petició d’Azcón serà a la taula de negociació d’un PP que continua sense fer autocrítica i prefereix parlar d’"haver guanyat" en comptes d’estudiar per què s’ha deixat pel camí dos escons i uns 13.000 vots respecte al 2023. "Les eleccions les ha guanyat el PP i qui governarà és el PP", va dir Azcón, abans de la reunió de l’executiva del PP. "Les regles de la relació" no han canviat per al conservador, que va insistir en el dogma que recita de memòria des de fa temps quan se li pregunta com hi pot haver acord amb Vox: "Complir la legalitat, que les qüestions siguin competència d’Aragó i buscar un mínim comú entre les forces que negocien".
Amb aquests resultats, a vuit vots de la majoria absoluta, Azcón assumeix que "cal pactar". I va confessar que l’important ara és "saber si Vox està disposat a assumir responsabilitats". "El que s’ha de veure és què vol fer Vox en els pròxims mesos i anys", va reiterar el president aragonès en funcions. Així mateix, va assumir la seva "responsabilitat" com a força més votada per intentar arribar a acords. "Estic convençut que la meva capacitat de diàleg farà que busquem acords sempre pensant en Aragó", va defensar, malgrat que va ser precisament la falta d’acord per als pressupostos del 2026 el que va portar, segons el president, a l’avanç electoral.
Si les paraules de Fúster no eren suficients, Abascal es va mantenir ahir una estona més en l’escena política aragonesa. A la tarda, poc abans de la presentació de la candidatura de Vox a Castella i Lleó, va criticar la despesa electoral "innecessària" activat pel PP, però va endurir la relació amb Azcón. "Si el Partit Popular vol canviar les polítiques, si vol un canvi de rumb real, pot comptar amb Vox", va resumir Abascal, que va criticar que si el PP aspira a "mantenir les polítiques que ha acordat amb el PSOE a Brussel·les i que van fer que Vox abandonés els governs regionals, té el PSOE".
Alberto Núñez Feijóo, líder nacional del PP, no va esmentar gairebé Vox en el seu discurs després de l’executiva del PP, però sí que va defensar que el resultat de les urnes és dir que "ja n’hi ha prou" al president del Govern, Pedro Sánchez. Per Feijóo, "qualsevol partit polític firmaria un resultat com el nostre, però només el PP ho ha aconseguit", tot i que Azcón perd dos diputats i es queda amb 26 en lloc de 28 diputats. "Partíem de molt amunt", va reconèixer Feijóo, que es va preguntar també "quants mastegots electorals li fan falta al PSOE" i "quantes debacles més necessita Sánchez perquè se’n vagi".
Els pròxims passos
Condemnats a entendre’s, el PP i Vox hauran de conversar més d’hora que tard. Potser abans del 3 de març, quan les Corts tornaran a constituir-se i hi haurà una nova presidència, que serà un diputat d’una de les dues formacions. Però també marcarà el ritme a l’Aragó el resultat de Castella i Lleó i els avenços en la negociació d’Extremadura.
Les veus al PP d’Aragó callen i continuen centrades en l’anàlisi del resultat. Com passa a Génova, part dels càrrecs dels conservadors de la comunitat són partidaris de desgastar Vox des de la gestió. Que la tasca feta en el Govern i les complicacions que neixen quan es governa treguin a la llum "les carències" de la ultradreta i mostrin a la ciutadania del que són capaços quan estan al comandament. El pensament està estès en altres federacions, on opinen el mateix davant l’auge d’un Vox que el PP no sap com frenar..
LES FRASES
«El que s’ha de veure és què vol fer Vox en els pròxims mesos, ha d’assumir responsabilitat»
Jorge Azcón
President en funcions i líder del pp a L’aragó
«Si el PP vol canviar les polítiques, si vol un canvi de rumb real, pot comptar amb Vox»
Santiago Abascal
President nacional de Vox
