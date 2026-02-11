Aprovades les salvaguardes per protegir l’agricultura europea
Alejandro Lorente
El Parlament Europeu va fer ahir un pas clau per blindar el sector agrari comunitari davant possibles desequilibris derivats de l’acord comercial entre la Unió Europea (UE) i Mercosur, una qüestió que preocupa especialment regions agrícoles com ara la Regió de Múrcia, molt exposades a la competència exterior en productes sensibles.
El ple de l’Eurocambra va aprovar un nou reglament de salvaguardes que permetrà suspendre temporalment els avantatges aranzelaris previstos en l’acord amb Mercosur si es demostra que les importacions agrícoles procedents de l’Argentina, el Brasil, Paraguai o Uruguai causen un perjudici greu als productors europeus. La norma va tirar endavant amb una àmplia majoria: 483 vots a favor, 102 en contra i 67 abstencions, després d’un acord informal previ amb el Consell.
La mesura va tenir el suport dels grans grups majoritaris, inclòs el vot favorable del PP i el PSOE, mentre que Vox s’hi va posicionar en contra, igual com la família política europea Patriots, pel fet de considerar que aquestes salvaguardes no seran eficaces.
Límit insuficient
El text introdueix un mecanisme de vigilància més estricte que el que havia plantejat inicialment la Comissió Europea. En concret, obliga a iniciar una investigació quan les importacions de productes considerats sensibles –com la carn d’au, la carn de boví, els ous, els cítrics o el sucre– augmentin un 5% respecte a la mitjana dels tres últims anys i, a més, entrin al mercat europeu a preus un 5% inferiors als de la UE. La proposta original fixava aquest llindar en un 10%, un límit que el Parlament va considerar insuficient per protegir el sector agrari.
La normativa també amplia el ventall d’actors que poden activar el mecanisme de defensa.
