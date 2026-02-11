Sessió al Parlament
Els partits assumeixen que "s’ha trencat l’ascensor social"
Les formacions xoquen a l’hora de posar solucions per «arreglar-lo»
El debat es converteix en un ‘tots contra Junts’
Carlota Camps
"L’ascensor social a Catalunya s’ha trencat". Aquest és el diagnòstic unànime que fan tots els partits amb representació parlamentària. Des de l’esquerra fins a la dreta, assumeixen que ara "els fills ja no viuen millor que els seus pares" i que estudiar i treballar "no garanteix" per se unes condicions de vida dignes. Però xoquen a l’hora de posar solucions per "arreglar-lo".
Així es va posar de manifest ahir durant el ple monogràfic sobre aquesta "crisi de l’ascensor social", que va servir perquè les formacions polítiques es posicionessin sobre com garantir la igualtat d’oportunitats dels catalans per desenvolupar el seu futur en un context marcat per les dificultats d’accedir a un habitatge. Un debat en què es va esmentar la nova proposta de finançament, però en què no es va citar la negociació de pressupostos, malgrat que les negociacions ja estan en marxa entre el Govern i els socis.
"L’ascensor social s’ha trencat, es para de manera freqüent i molta gent hi queda atrapada", va etzibar la dirigent de Junts, Mònica Sales, per justificar la discussió parlamentària que va propiciar el seu grup parlamentari, i va assenyalar que un de cada quatre catalans està en risc de pobresa, que els salaris s’han estancat i que el preu d’una llar ha crescut un 11,3% a Catalunya. Però, lluny de catapultar la discussió, tant el Govern com la resta de l’oposició van carregar amb duresa contra els postconvergents.
Infrafinançament
El conseller de la Presidència, Albert Dalmau, que assumeix les funcions com a president durant la baixa mèdica de Salvador Illa, que continua amb el tractament al seu domicili, va admetre que Catalunya ha canviat, i va diagnosticar que "el problema no és que siguem més gent, és que en tenim vuit milions amb serveis pensats per a sis milions" mentre s’arrossega un infrafinançament que no permet sostenir uns serveis públics a l’altura i amb "una incapacitat manifesta de teixir acords de país". Dalmau va instar els partits a decidir quina Catalunya volen: "La dels privilegis i la deshumanització o una per a tots els catalans, més justa i més pròspera", centrant-se en Junts.
La consellera de Drets Socials i Inclusió, Mònica Martínez Bravo, va mantenir que "les polítiques socials no són una despesa, sinó una inversió". Va destacar que el Govern està mirant de revertir el fet que el poder adquisitiu dels salaris mitjans estigui estancat i el preu de l’habitatge no pari de créixer, tant com el combat contra la pobresa laboral que augmenta.
