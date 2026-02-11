El cicle electoral
Els partits de Sumar reactiven la seva coalició amb el lideratge de Díaz en dubte
Podem rebutja compartir espais amb la formació de la vicepresidenta, al creure que va ser una operació ordida pel PSOE per substituir-los
Rufián prefereix una aliança no dirigida des de Madrid
Ana Cabanillas
L’esquerra alternativa mou fitxa de cara a les pròximes generals. El 21 de febrer els partits de l’ala minoritària del Govern, IU, Més Madrid, els Comuns i Moviment Sumar, llançaran un nou subjecte polític, provisionalment batejat com L’aliança de les esquerres, una referència informal que estan fent servir internament els partits implicats per referir-se a la nova coalició.
Diferents fonts d’algunes d’aquestes formacions assenyalen que encara no s’ha abordat formalment la qüestió del nom i neguen que s’hagi plantejat aquesta designació, mentre que d’altres apunten que aquesta marca, utilitzada de manera transitòria, podria cristal·litzar com a marca de la nova coalició d’esquerres. El debat sobre el nom oficial s’anunciarà quan s’aproximin les generals, previstes per al 2027. Yolanda Díaz va reclamar la creació d’una "aliança democràtica", i es va reivindicar com a artífex del projecte Sumar que el 2023 va permetre revalidar el Govern de coalició.
Fa mesos que el moviment per rellançar el compromís d’unitat dels quatre partits de Govern es gesta i es farà oficial en un acte a Madrid per exhibir la voluntat de presentar-se junts als comicis, tot i que amb un hàndicap: la falta de lideratge que té encara el projecte, i el debat obert entorn de Díaz, que ha liderat l’espai i que ara qüestionen algunes forces.
L’anunci de la data prevista inicialment per al gener i ajornada per les eleccions a Extremadura i Aragó, arriba a rebuf de la iniciativa que Gabriel Rufián començarà el 18 de febrer per reunificar les esquerres. Ahir es va comunicar el dia de l’acte oficial, després del debat obert entorn del portaveu d’ERC. Preguntat sobre aquest acte, Rufián va assegurar que li sembla "bé", però va apuntar que l’aliança hauria de ser entre formacions sobiranistes i independentistes i no liderada per "partits de Madrid". A més, va aclarir que no proposa que ningú renunciï a les seves sigles, que el dret a l’autodeterminació és "sagrat" i que seria "idiota" postular-se com a líder d’aquest projecte, informa Miguel Ángel Rodríguez.
La cita d’aquests quatre partits pretén donar certeses a l’electorat progressista de cara al pròxim cicle electoral, davant la fractura de l’espai polític després del cop de porta de Podem a Sumar el 2023. Des d’aleshores, el partit morat ha declarat la guerra a Sumar i rebutja compartir espais amb aquesta formació, i arriba a exigir que se l’exclogui per segellar acords electorals amb IU.
La secretària general de Podem, Ione Belarra, va donar ahir un cop de porta al projecte. "A Podem fa temps que estem concentrades a posar l’esquerra dempeus, que va ser el que es va comprometre amb l’operació Sumar", va defensar sobre la seva tesi exposada en els últims mesos, per la qual creuen que la coalició impulsada el 2023 va ser ordida pel PSOE per substituir Podem.
Belarra no es va estalviar crítiques als quatre partits de Sumar amb presència en el Consell de Ministres, assegurant que "aquest Govern només està servint per alimentar la dreta i l’extrema dreta". Fonts morades defensen que és possible arribar a un acord amb IU, però exclouen el Moviment Sumar. L’aliança que es llançarà el 21 de desembre, no obstant, segella simbòlicament la coalició d’IU i Sumar de cara a les pròximes generals, i dificulta així la integració dels morats en qualsevol coalició.
Debat obert
Una de les principals incògnites és qui liderarà aquesta coalició. El silenci de Díaz sobre la seva voluntat o no de tornar a ser candidata ha obert un debat sobre si hauria de seguir al capdavant de l’aliança de partits. Una de les principals figures que han qüestionat la seva continuïtat és Antonio Maíllo, coordinador federal d’IU, que ahir va advocar per "renovar" lideratges i buscar "noves referències" que reconnectin amb el "pols social". "Aspirem que Yolanda Díaz sigui cap de cartell. Per al Moviment Sumar és la millor opció", va defensar la portaveu parlamentària de Moviment Sumar al Congrés, Verónica Martínez Barbero.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
- Una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya tanca definitivament: abaixarà la persiana el 31 de març
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena