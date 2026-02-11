Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Els tractors tornen a Madrid dos anys després

Els agricultors protesten contra el tractat entre la Comissió Europea i el Mercosur

Manifestació d’agricultors al passeig de la Castellana de Madrid el 2024. | ALBERTO ORTEGA / EUROPA PRESS

María Jesús Ibáñez

Barcelona

Una comitiva de tractors va sortir ahir de diferents punts de Catalunya (uns des de Lleida, altres des de Girona) amb destinació a la manifestació convocada per avui a Madrid pel sindicat Unió d’Unions (UdU) amb la qual vol protestar contra el tractat firmat entre la Comissió Europea i els països del Mercosur (l’Argentina, el Brasil, el Paraguai i l’Uruguai). La mobilització, que té previst arrencar a les 11.30 hores de la plaça de Colón, aspira a poder aparcar els tractors davant la seu del Ministeri d’Agricultura, just davant de l’estació d’Atocha, tot i que la Delegació del Govern a la capital espanyola els ha denegat el permís.

A més de la representació catalana, ja dilluns van iniciar la ruta cap a Madrid agricultors de Galícia, Andalusia i Castella i Lleó, segons va comunicar UdU. Per realitzar l’entrada a la ciutat, s’han previst cinc columnes, que es concentraran a Torrejón de la Calzada, Guadalajara, El Espinar, Robregordo i Arganda del Rey, en funció del lloc d’origen de cada delegació.

Pas vetat

En la mateixa notificació en què se’ls comunicava que no podran realitzar la concentració de tractors davant el ministeri, els organitzadors en van rebre una que prohibeix l’entrada de més de 500 vehicles agrícoles a Madrid. En la mateixa comunicació, per motius també de seguretat, es veta el pas de la protesta pel carrer de Santa Isabel (el que dona a la façana de l’edifici) i insta els manifestants a continuar la marxa.

L’organització convocant manté la manifestació perquè considera que, malgrat la paralització de l’acord amb Mercosur per part del Tribunal de Justícia de la UE (TJUE), la posada en marxa del pacte comercial segueix endavant, "ja que la Comissió Europea estaria intentant que entrés en vigor provisionalment", assegura el sindicat. De fet, ahir es van aprovar les clàusules de salvaguarda promeses per protegir el sector. El camp, afegeix UdU, "suporta una gran pressió des de fa anys, amb més pes des que es va iniciar la guerra a Ucraïna".

