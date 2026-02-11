Crisi ferroviària
El Govern preveu que Rodalies recuperi la circulació sense talls la setmana que ve
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, pronostica l’"obertura total" de la xarxa, tot i que amb limitació de velocitat en 70 punts
Sara González
"Reobertura total del sistema en el seu conjunt entre aquesta setmana i la que ve". Aquest és l’anunci que, de nou, va fer ahir el Govern amb la vista posada a remuntar la crisi de Rodalies. Si es compleix el pronòstic, suposarà que els trens circularan sense talls de línia –en aquests moments n’hi continuen havent set– com abans de l’accident de Gelida durant la setmana vinent, tot i que amb limitacions de velocitat en fins a 70 punts. Això sí, tenint en compte els precedents, l’Executiu també va voler deixar clar que, ara per ara, es mantindran els plans alternatius amb autobusos per "assegurar la mobilitat" i fins que es comprovi que el servei es garanteix de manera "sostinguda en el temps".
La consellera de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, Sílvia Paneque, va posar així data a l’estabilització del servei, una cosa que ja va anunciar fa dues setmanes però que va acabar per no complir-se. Després de tres setmanes de caos, gradualment, i en funció de les marxes blanques que s’encarreguen de revisar la seguretat, es notificarà el moment exacte en què s’aixecarà cada tall. La també portaveu del Govern va assegurar que a principis de la setmana que ve haurien d’estar ja tots els trams reoberts, a excepció del macrotall de l’R3.
Així doncs, la previsió és que aquesta mateixa setmana es faci una marxa blanca a l’RL4 (Cervera-Lleida) per comprovar l’estat de la via i immediatament poder reprendre el servei comercial. L’R15 també reobrirà aquesta setmana a excepció del tram Reus-Riba-roja, on falten entre 5 i 7 dies de treballs. L’R3 entre la Garriga i Campdevànol també es recuperarà la setmana que ve.
Paneque va desterrar la paraula "normalitat" del seu discurs. I és que, malgrat que els trens tornin a circular sense talls, en una setantena de punts aniran més lents per qüestions "vinculades a revisions de l’emergència" que, no obstant, es consideren "compatibles" amb la circulació de passatgers. La meitat d’aquests trams seran revisats i previsiblement suprimits "en els pròxims 15 dies", però no passarà el mateix amb la resta fins al mes de març.
Serveis mínims
Quant a l’incompliment dels serveis mínims de dilluns durant la vaga de maquinistes, Paneque va remarcar que des del Govern es va traslladar a Renfe que valori les actuacions pertinents. També va assegurar que a la tarda es va revertir la situació i va xifrar en un 80% l’índex de compliment del servei ahir després que els sindicats majoritaris desconvoquessin l’aturada. La consellera va celebrar l’acord assolit pels maquinistes amb el Govern per incrementar la inversió en manteniment de la xarxa ferroviària.
La crisi de Rodalies està entelant la negociació dels pressupostos que el Govern ha inaugurat amb els Comuns. Dilluns passat, el grup de Jéssica Albiach va posar a sobre de la taula una bateria de condicions sobre el servei de trens, entre les quals, que la Generalitat assumeixi l’execució d’obres a la xarxa ferroviària mitjançant comandes de gestió, una via que ja s’utilitza en obres a la carretera. "S’està explorant", va respondre Paneque, que va manifestar tenir "interès a buscar fórmules" que permetin al Govern portar la batuta de les inversions.
En el ple d’aquesta setmana al Parlament, els grups portaran a votació la dimissió de la consellera pel caos als trens. No obstant, la dirigent va reafirmar que compta tant amb la confiança del president Salvador Illa per continuar en el càrrec com amb l’ànim personal per seguir. "Estic concentrada a solucionar el problema", va assegurar, a més de demanar a l’oposició que se "centri" en les propostes. Una de les incògnites és què votaran els socis d’ERC i Comuns. Els primers ja es van abstenir i van permetre que s’aprovés la seva reprovació fa un any, mentre que els segons són els únics que no demanen el seu cessament i que, ara per ara, s’han assegut a negociar pressupostos.
La portaveu del Govern va reconèixer que no tenen, ara per ara, la certesa de quan obriran amb els republicans les converses sobre els comptes. "Estem treballant intensament a donar les garanties necessàries perquè es puguin iniciar", es va limitar a dir davant la pregunta d’en quin punt està la negociació amb ERC per tramitar al Congrés la seva proposició de llei per a la recaptació de l’IRPF.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Un mòbil a la sabata per copiar a l’examen de conduir: acaba denunciat a la Seu d’Urgell
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- La mobilització frena el desnonament del bloc 8 de Manresa
- S'escapa després d'atropellar una dona i una nena a la carretera del Pont de Vilomara de Manresa
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura