Guardiola anirà a la investidura malgrat la falta d’acord
La presidenta en funcions recorda que a Extremadura "hi ha molts PSOEs" i assegura que "el PP no es transvestirà de Vox"
Rocío Entonado Arias
La presidenta de la Junta d’Extremadura en funcions, María Guardiola, va ratificar que es presentarà al debat d’investidura malgrat no comptar encara amb prou suports per resultar reelegida. "És la meva obligació formar govern", va assenyalar després de recordar que, amb el 43,2% dels vots, el PP va ser "amb molta distància" la força més votada el 21 de desembre.
Guardiola va tancar ahir la ronda de consultes del president de l’Assemblea, Manuel Naharro, amb els grups parlamentaris. Malgrat el bloqueig actual, la presidenta en funcions es va postular oficialment per a la investidura i va confirmar que presentarà el seu programa de govern a la Cambra apel·lant a la responsabilitat de tota l’oposició per facilitar la investidura.
"Els extremenys reclamen estabilitat, normalitat i que la política funcioni. Extremadura no pot esperar més", va assenyalar després d’assegurar que "el PP no es transvestirà de Vox". En declaracions als mitjans, Guardiola va afirmar que també ha demanat l’abstenció al PSOE, que segons el seu parer "no ha entès el resultat de les urnes".
"Jo si el PSOE d’Extremadura són molts PSOEs i estan dividits i entenen que no han sigut trucats, no és culpa meva ni la meva responsabilitat. Jo he fet les trucades a les persones que havia de fer i he demanat la responsabilitat que crec que han de tenir, i l’altura política en un moment com aquest, on la regió necessita que tots remem a favor", va assenyalar.
Negociació estancada
La negociació amb Vox continua estancada: la formació de Santiago Abascal encara no ha respost a la documentació remesa pel PP la setmana passada i continua pendent la fixació de data per a una nova reunió. Guardiola va reiterar la seva disposició a tancar un acord de legislatura "al més aviat possible", tot i que va deixar clar que no n’acceptarà un que dilueixi el mandat obtingut a les urnes. La presidenta en funcions va apuntar que Vox exigeix el compliment íntegre del seu programa polític, juntament amb la concessió de llocs en l’Executiu i el Legislatiu, unes condicions que segons el seu parer desborden la proporcionalitat obtinguda a les urnes.
"El que no pot ser és que el PP, que ha guanyat les eleccions amb molta diferència, amb un 43,2% de la confiança dels extremenys, hagi de transvestir-se de Vox. No ho podem fer, perquè respectem profundament els seus votants, però també els del PP", va insistir.
Davant el bloqueig actual, s’intentaran esgotar els terminis parlamentaris per disposar de prou marge que permeti tancar un acord abans del debat d’investidura. La data límit és el 3 de març, però podria avançar-se si abans hi ha pacte de govern.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- L'alcalde Marc Aloy comenta el trasllat del sacerdot del Verb Encarnat que hi havia a Valldaura
- Posen testimonis a la Seu i a les cases veïnes d’on faran l’edifici de la Generalitat a Manresa
- Una de les discoteques més emblemàtiques de Catalunya tanca definitivament: abaixarà la persiana el 31 de març
- Mor un home dins una fàbrica a Òdena