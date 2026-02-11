El Parlament tornarà a votar el traspàs de les infraestructures
Gisela Boada
L’ascensor social "no funciona" i el contracte social està "trencat". Aquest és el diagnòstic que fa Junts sobre la situació de Catalunya, el principal responsable de la qual –sosté el partit– és la "dependència del Govern de l’Estat" i l’"infrafinançament crònic" que, segons el seu parer, pateixen els catalans. Amb aquest argument, els postconvergents van forçar la celebració d’un ple monogràfic al Parlament en el qual van abordar ahir –i continuaran demà– pràcticament totes les variables –fiscalitat, drets socials, vivenda, immigració, infraestructures, llengua i "identitat catalana" – i que culminarà amb una petició de reprovació a l’Executiu per la seva "mala gestió", que, adverteixen, posa en "perill l’ascensor social".
En plena crisi de Rodalies, Junts tornarà a sotmetre a votació el traspàs d’infraestructures de titularitat estatal –ports, aeroports, carreteres i trens–, una proposta que es votarà just després que el ple aprovi la petició de dimissió de la consellera de Territori, Sílvia Paneque, i del ministre de Transports, Óscar Puente. També en aquest monogràfic, el partit portarà de nou la petició del concert econòmic, que previsiblement es tombarà per cinquena vegada en aquesta legislatura. Mentrestant, PSC, ERC i Comuns, que sumen majoria, buscaran que la Cambra torni a posicionar-se a favor del model de finançament singular per a Catalunya que va presentar el Govern.
