El partit d’Abascal voldrà un terç de conselleries

El candidat del PP i el candidat de Vox, Jorge Azcón i Alejandro Nolasco, conversen durant el debat a 8 del Periídico d'Aragó. / Jaime Galindo

Sergio H. Valgañón

Saragossa

Vox vol controlar tres o quatre conselleries, una amb rang de vicepresidència, del pròxim Govern d’Aragó. La ultradreta, que ha arribat a 14 escons i ha doblat els resultats respecte al 2023, aspira a quedar-se un terç dels departaments que tindrà el nou Executiu aragonès, que tindrà entre 10 i 12 carteres, segons el que se signi en el repartiment de competències entre populars i ultradretans. La referència d’Extremadura marca el camí. Aquí, en les negociacions amb el PP de María Guardiola, Vox ha sol·licitat aquestes tres o quatre carteres i sempre vinculades al medi rural o al medi ambient, dos dels principals arguments de la seva campanya electoral.

A l’Aragó, amb els set diputats que va obtenir el maig del 2023, Vox va aconseguir les conselleries de Despoblació, amb rang de vicepresidència, i Agricultura. Totes dues carteres les va deixar Vox el juliol del 2024, amb la sortida de la ultradreta de tots els executius autonòmics que havia conformat 11 mesos abans. Tots dos consellers durant aquest primer gabinet de Jorge Azcón van tenir competències molt vinculades al medi rural, en què Vox ha agafat molta força d’Espanya.

