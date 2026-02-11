Extremadura
El PP deixa clar que l’abstenció del PSOE és «impossible» i això «possibilita» explorar acords amb els d’Abascal
Mariano Alonso Freire
L’escenari obert a Extremadura i a Aragó després de les eleccions autonòmiques celebrades en aquestes dues comunitats autònomes, on els populars María Guardiola i Jorge Azcón, respectivament, exploren un nou acord amb Vox com els que ja van arribar en el passat per revalidar els seus mandats, continua provocant enrenou. Tant, que el Partit Popular (PP) es va veure obligat a aclarir aquest dilluns que «amb caràcter absolutament general», la formació prefereix «governs en solitari abans que entregar el poder a altres partits».
I Génova va afegir que això no és possible perquè passaria per «abstencions impossibles», amb referència tant a la del PSOE com a la de Vox. Per això, el primer partit de l’oposició va concloure que l’única opció per explorar, en territoris com Extremadura i Aragó o d’altres, és «analitzar el context polític amb Vox», amb el qual no en va ja s’han iniciat negociacions a Extremadura.
Tot això després d’unes declaracions de la mateixa Guardiola, aquest dimarts, en les quals va afirmar que havia parlat d’aquesta possibilitat, després dels comicis regionals celebrats el 21 de desembre, amb qui va ser el seu rival, el socialista Miguel Ángel Gallardo, que poc després renunciaria a la secretaria general del PSOE extremeny i fins i tot al seu escó a l’assemblea autonòmica.
«Ningú ha trucat al PSOE»
Per la seva banda, el PSOE recorda que tant a Extremadura, com a Aragó i al País Valencià, es van oferir els vots del PSOE per negociar els pressupostos i evitar la convocatòria anticipada d’eleccions, però que «el PP ho va rebutjar».
I que apunten que, el 2023, quan va guanyar el PSOE a Extremadura i va ser primera força política a les urnes perquè va aconseguir uns 6.000 vots més que el PP amb la candidatura de Guillermo Fernández Vara «ningú va parlar d’abstenció» i Guardiola va pactar la seva investidura amb altres partits.
Des d’Extremadura apunten que en la negociació vigent «ningú ha trucat al PSOE» malgrat que és la segona força política a la regió després de les eleccions del 20D, de manera que María Guardiola «ha decidit apostar-ho tot a un acord amb la ultradreta de Vox, la tercera força». «Ella ha triat i ha de ser conseqüent», assenyalen fonts socialistes extremenyes.
No obstant, el PSOE avança que «és impossible» una reunió PP-PSOE després que ahir la mateixa Guardiola digués, segons els socialistes, que «no negocia amb aquest PSOE». «La nostra actitud no ha canviat: El PSOE és l’alternativa al PP, no la crossa de la dreta», conclouen.
Des d’Extremadura, el PSOE veu «Guardiola molt nerviosa, cada vegada més», perquè continua sense acord i després d’Aragó «Feijóo ha deixat molt clar que el seu soci és Vox». «Que vagi amb compte Guardiola, si la negociació s’encalla a Extremadura, potser la que li sobra a Feijóo és ella», apunten fonts del partit socialista extremeny.
