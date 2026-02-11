Escàndol sexual el 2006
El secretari de Comerç de Trump admet que va viatjar a l’illa d’Epstein
Lutnick reconeix davant el Senat la visita el 2012, amb la qual cosa contradiu la seva versió que va trencar amb el financer el 2005
Idoya Noain
L’escàndol per les relacions dels poderosos amb el pederasta i explotador sexual Jeffrey Epstein avança com una allau, amb més i més noms donant força a una allau que estén també la indignació social i política. Ahir qui es va veure al centre de la polèmica va ser l’aliat de Donald Trump i secretari de Comerç en el Govern del republicà, Howard Lutnick, que va haver d’admetre que va viatjar a l’illa privada del pederasta al Carib, contradient declaracions prèvies.
Lutnick, que va ser president de l’empresa de serveis financers Cantor Fitzgerald i una vegada va ser veí d’Epstein a Nova York, va fer l’admissió en una compareixença davant un subcomitè del Senat i entre trucades creixents per part de legisladors que dimiteixi. Aquestes peticions de dimissió s’han intensificat després que el seu nom aparegués en l’última ronda de tres milions de pàgines de documents sobre el cas que es van fer públiques el 30 de gener.
L’illa
En el passat Lutnick havia dit que s’havia allunyat d’Epstein el 2005 i ahir mateix insistia en el seu testimoni que "tot just el coneixia", però en els documents ara desclassificats es comprova que no és cert. I Chris Van Hollen, un senador demòcrata, li va recordar que "va fer creure la gent que havia tallat tot contacte amb Epstein després de la trobada del 2005, però com segur que sap els arxius mostren una interacció molt diferent".
Els documents mostren, per exemple, que Lutnick va parlar d’una visita a Little Saint James, l’illa privada d’Epstein, el 2012, quatre anys després que el depredador sexual fos imputat per primera vegada a Florida, i va haver de reconèixer aquesta trobada davant el Senat.
"Estava en un vaixell amb la meva família de vacances i vaig dinar amb ell", va declarar Lutnick. "La meva dona estava amb mi, i els meus quatre fills i mainaderes. Hi havia una altra parella que també era allà, amb els seus nens, i vam tenir un dinar a l’illa, això és cert, durant una hora".
En la declaració va dir que en aquella visita Ghislaine Maxwell no era a l’illa i que no va veure res inapropiat.
La mainadera
Lutnick també va minimitzar el seu contacte escrit amb Epstein a "probablement 10 correus en 14 anys". Però en un dels correus en què se’l referencia és quan un associat d’Epstein sembla enviar al financer el currículum d’una de les mainaderes de la família Lutnick. "Estic intentant quadrar un horari… perquè la coneguis", va escriure l’associat al depredador sexual. El secretari de Comerç va defensar que no sap si la mainadera va arribar a tenir aquesta reunió.
Lutnick va assegurar també que en 14 anys va veure Epstein "literalment tres vegades". "És tot el que puc recordar i és tot el que hi ha als documents. No els he analitzat amb por perquè sé i la meva dona sap que no he fet absolutament res dolent en cap aspecte".
La confessió de Trump sobre el pederasta
Michael Reiter, excap de policia de Palm Beach, va explicar que va tenir amb Donald Trump una conversa el juliol del 2006, poc després que Epstein fos per primera vegada imputat amb un càrrec estatal de sol·licitud de prostitució. Segons va explicar Reiter a l’FBI una dècada després, Trump li va dir en aquesta trucada: «Gràcies a Déu ho esteu frenant. Tothom sap que ha estat fent això».Aquestes paraules són importants perquè apunten a contradiccions en la postura que ha mantingut Trump sobre quan va trencar les seves relacions amb Epstein.
