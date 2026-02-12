Toc d’alerta contra el terrorisme
30 anys de mans blanques
ETA va assassinar el febrer del 1996, amb vuit dies de diferència, el socialista Fernando Múgica i l’expresident del Constitucional Francisco Tomás y Valiente. Aquells dos atemptats van sacsejar la societat espanyola i van desencadenar el moviment que va arrabassar el carrer a la banda terrorista.
«Els joves han de saber la por amb què vivia molta gent», diu Ana Tomás y Valiente
Pilar Santos
"El moviment social contra ETA que va fer eclosió després de l’assassinat de Miguel Ángel Blanco no hauria arribat mai sense la mobilització que va començar un any abans, el 1996, amb els atemptats contra [Fernando] Múgica i [Francisco] Tomás y Valiente", recorda Luis R. Aizpeolea, un dels periodistes que més han escrit i més saben de la banda terrorista. Els etarres van matar el polític socialista basc i l’expresident del Tribunal Constitucional amb vuit dies de diferència, el febrer del 1996. Un etarra va disparar al clatell a Fernando Múgica, de 62 anys, quan sortia del seu bufet a Sant Sebastià el dia 6 i un altre va disparar a Tomás y Valiente, el dia 14, al seu despatx de la Facultat de Dret de la Universitat Autònoma de Madrid. Tenia 63 anys.
Aquest segon assassinat va suposar un toc d’alerta contra el terrorisme i va treure milers d’estudiants al carrer al cap de poques hores. Els joves es van pintar les mans de blanc, un gest que es va quedar ja per sempre en les protestes contra ETA que van seguir 15 anys més: la banda va anunciar el "cessament definitiu de la seva activitat armada" el 2011.
En els dies següents a l’atemptat contra Tomás y Valiente, més de 800.000 persones es van manifestar a Madrid i també hi va haver una resposta social massiva en altres ciutats. "Els espanyols van aconseguir treure el carrer a Batasuna", afirma Aizpeolea, que també destaca el canvi que es va viure al País Basc.
El president del Govern de llavors era Felipe González (PSOE), que feia tres anys que estava molt dèbil políticament, assetjat per nombrosos casos de corrupció a les seves files i campanyes mediàtiques en contra. Li quedaven poques setmanes a la Moncloa. El 3 de març hi hauria unes eleccions generals que guanyaria José María Aznar (1996).
Relació amb Felipe González
González havia travat una relació personal molt pròxima amb Tomás y Valiente durant els sis anys en què havia sigut president del Constitucional. I això que el jurista va denunciar els crims del GAL (la guerra bruta contra ETA que es va donar des de l’Estat en els primers anys dels governs socialistes). De fet, l’últim article que va deixar escrit Tomás y Valiente per a El País, i que es va publicar l’endemà del seu assassinat, abordava la "temptació" de l’Estat de lluitar contra els terroristes fent servir "els seus mateixos mètodes, els seus crims". "L’enemic més gran de l’Estat és la mala raó d’Estat", va escriure.
El professor de Dret es referia en aquest article també a Múgica, que havia mort uns dies abans. El text acabava amb aquesta frase: "Cada vegada que maten un home al carrer (i això no és una metàfora, com diria el carter de Neruda) ens maten una mica a cadascun de nosaltres". Aquesta última línia va ser una amarga anticipació del que seria el seu propi destí.
La seva filla Ana es va assabentar de la mort del seu pare directament per Alfredo Pérez Rubalcaba, llavors ministre de la Presidència. Ana, tècnica superior de l’Administració de l’Estat, treballava a la Moncloa des del 1987. Quan aquell 14 de febrer del 1996 va saltar la notícia de l’atemptat contra el seu pare se’n va anar corrent al despatx de Rubalcaba. "La secretària em va intentar parar. Ell era al telèfon, parlant amb personal d’Interior i m’ho va dir. Em va comunicar que havia mort", explica. Ella tenia 33 anys i des d’aquell dia Rubalcaba es va convertir en una persona amb un vincle especial amb la seva família.
Aquesta setmana la Facultat de Dret de l’Autònoma de Madrid honrarà la memòria de Tomás y Valiente pel 30è aniversari del seu assassinat. Demà, Letizia i Felip VI, que va ser el seu alumne a la universitat, visitaran una exposició en la seva memòria i el Rei pronunciarà un discurs. "Els joves han de saber que no sempre hi va haver aquesta pau social. Han de saber la por amb què vivia molta gent. Han de conèixer la història del país", recalca Ana Tomás y Valiente.
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Els botiguers acusen una peixateria de Collblanc d’'okupa
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Ingressa a Brians 1 un funcionari de presons detingut per traficar amb droga a la feina
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu