El Consell d’Europa retira la immunitat al seu exsecretari i exlíder noruec
Gemma Casadevall
Noruega comença a actuar davant el descrèdit que està afectant la casa reial i les seves institucions, com per exemple el Comitè del Nobel i el servei d’Exteriors, pels seus vincles amb el pederasta Jeffrey Epstein. Un dia després que el Parlament noruec anunciés la creació d’una comissió d’investigació independent, el Consell d’Europa va suspendre la immunitat del seu exsecretari general, Thorbjorn Jagland.Noruega comença a actuar davant el descrèdit que afecta la casa reial i les seves institucions més prestigioses, des del Comitè del Nobel o al servei d’Exteriors, pels seus vincles amb el pederasta Jeffrey Epstein. Un dia després que el Parlament noruec anunciés la creació d’una comissió d’investigació independent per a aquests casos, el Consell d’Europa va suspendre la immunitat de qui va ser el seu secretari general, l’ex primer ministre noruec i expresident del Comitè el Nobel, Thorbjørn Jagland.
La Fiscalia d’Oslo investiga Jagland per presumpta corrupció pels seus contactes amb Epstein entre el 2016 i el 2018. El detonant és una inversió immobiliària i un viatge a l’illa del milionari, que no es va arribar a produir. Jagland va admetre el seu "mal criteri" en l’elecció de les seves amistats, igual que va reconèixer la princesa Mette-Marit en relació amb Epstein, amb qui va intercanviar durant anys correus en un to que va del flirteig a la complicitat.La Fiscalia d’Oslo investiga Jagland per presumpta corrupció pels seus contactes amb Epstein entre 2016 i 2018. El detonant és una inversió immobiliària i un viatge a l’illa del milionari, tot i que no va arribar a produir-se. Fins ara, Jagland ha admès el seu "mal criteri" en l’elecció de les seves amistats. Més o menys el mateix que ha reconegut la princesa Mette-Marit en relació amb Epstein, amb qui va intercanviar durant anys mails en un to que va del flirteig a la complicitat.
Jagland, del partit laborista i correligionari de l’actual primer ministre, Jonas Gahr Store, va ser cap del Govern noruec entre el 1996 i el 1997, titular d’Exteriors entre el 2000 i el 2001, secretari general del Consell d’Europa entre el 2009 i el 2019 i president del Comitè del Nobel del 2009 al 2015. A les sospites sobre ell s’hi afegeixen les que pesen sobre una altra figura noruega de prestigi internacional: l’exministre d’Exteriors i actual cap del Fòrum Econòmic Mundial de Davos, Borge Brende, a qui s’investiga per les seves relacions amb Epstein. Una diplomàtica d’alt rang, Mona Juul, va renunciar aquesta setmana com a ambaixadora a l’Iraq i Jordània, arran de les investigacions contra ella i el seu marit, el diplomàtic Terje Rod-Larsen.Jagland, del partit laborista i correligionari de l’actual primer ministre, Jonas Gahr Store, va ser cap del Govern noruec entre 1996 i 1997, titular d’Exteriors entre 2000 i 2001, secretari general del Consell d’Europa entre 2009 i 2019 i president del Comitè el Nobel de 2009 a 2015. A les sospites sobre ell s’afegeixen les que pesen sobre una altra figura noruega de prestigi internacional: l’exministre d’Exteriors i actual cap del Foro Econòmic Mundial de Davos, Børge Brende, a qui s’investiga per les seves relacions amb el depredador sexual novaiorquès. Una diplomàtica d’alt rang, Mona Juul, va renunciar aquesta setmana com a ambaixadora a l’Iraq i Jordània, arran de les investigacions contra ella i el seu marit, l’així mateix diplomàtic Terje Rød-Larsen.
Alts càrrecs sota sospita
La llista d’alts càrrecs sota sospita creix diàriament en un país identificat com a garant en processos de pau i la concessió dels premis Nobel. "El servei d’Exteriors no és només responsable davant els seus propis ciutadans. Altres països es pregunten si es pot continuar confiant en Noruega", va escriure el columnista de NRK, Sigurd Falkenberg.