Escàndol sexual
Enamorat de BCN i crític amb Madrid
La nova documentació feta pública del líder de la xarxa d’explotació sexual revela la seva passió per la capital catalana. A Epstein no li agradava el desfasament d’Eivissa ni el "masclisme" madrileny.
Va trobar a Barcelona un oasi d’anonimat i la va convertir en centre d’operacions
Shulyak, la seva última parella, li va fer el 2015 una comanda de sabates El Ganso per 2.179 euros
Roberto Bécares
Després de Nova York, on tenia residència permanent, Barcelona es va convertir en una de les ciutats preferides pel depredador sexual Jeffrey Epstein. La capital catalana era el seu centre d’operacions, amb multitud de joves, sobretot models, que recalaven allí gràcies als diners de la xarxa de tràfic que es desenvolupava entre els bastidors del negoci d’agències de models. "Soc a Dubai i encara puc sentir els panteixos de Barcelona. Demà estaré a París", va escriure en un correu el 2011 a Boris Nikolic, consultor de la Fundació Bill Gates.
Epstein s’allotjava a l’hotel de luxe W, on també es van allotjar algunes de les noies captades, i freqüentava restaurants de moda, com la marisqueria Bocanegra. Es va inscriure, el 2013, en un portal online de cites de la capital catalana, IQ Elite, dirigit a persones amb alta capacitat intel·lectual. La web ja està desactivada.Epstein s’allotjava normalment a l’hotel de luxe W, davant el mar, on també es van allotjar algunes de les joves captades, freqüentava restaurants de moda, com la marisqueria Bocanegra, i es va arribar a entusiasmar tant amb la ciutat que es va inscriure, el 2013, en un portal online de cites de la capital catalana amb seu al carrer Gran de Gràcia, IQ Elit. La web, dirigida a persones amb alta capacitat intel·lectual, ja està desactivada.
Dels milers de nous documents del cas Epstein que ha fet públics recentment el Departament de Justícia dels Estats Units es desprèn que el pederasta no tenia afecte a Madrid, una ciutat que titlla com d’"actitud masclista", ni a París, on residia llargues temporades, però que ell considerava "un poble".Dels milers de nous documents del ‘cas Epstein’ que ha fet públics recentment el Departament de Justícia dels EUA es desprèn que el pederasta no tenia, no obstant, cap afecte a Madrid, una ciutat que arriba a qualificar com d’"actitud masclista", ni tampoc a París, on residia llargues temporades, però que ell considerava "un poble".
Espanya, més segura que París
Epstein, detingut el 2019 als EUA acusat d’explotació sexual de menors, es va suïcidar a la presó sense ser jutjat. Va trobar a Barcelona un oasi d’anonimat. "És un gran plaer ser aquí [...]. Espanya és més segura que París, especialment Barcelona. Està plena de turistes de tot arreu", li va escriure en un correu Daniel Siad, empresari francoalgerià que captava noies per a la xarxa, a les quals ajudaven amb vols, diners i tràmits de visat perquè caiguessin en l’entramat i fossin explotades sexualment.Epstein, que el 2019 va ser detingut als EUA acusat d’explotació sexual, incloent a algunes de menors d’edat, i es suicidió mesos després a la presó sense arribar a ser jutjat, va trobar a Barcelona un oasi d’anonimat. "És un gran plaer ser aquí (...) Espanya és més segura que París, especialment Barcelona. Està plena de turistes de tot arreu", li va escriure en un correu Daniel Siad, l’empresari francoalgerià que funcionava com a captador de joves per a la xarxa, que ajudaven amb vols, diners i tràmits de visat perquè caiguessin a l’entramat i fossin després explotades sexualment.
A Barcelona, Siad, que va arribar a pagar sis mesos de lloguer amb els diners que li va donar Epstein, va fer tasques de scouting per als seus interessos en dues agències: "Estic començant a explorar dues agències que em venen bé per a View Management; el booker és un vell amic meu que acostumava a treballar amb Next Paris, es diu Jorgen. És un dels millors d’Europa, és alemany, així que coneix molt bé els mercats francès i alemany. La segona agència és Uno Models; l’amo, Michel, també és un vell amic de la meva etapa a París". EL PERIÓDICO s’ha posat en contacte amb Uno Models, però han declinat fer declaracions.A Barcelona Siad, que va arribar a pagar sis mesos de lloguer amb els diners que li van donar Epstein, va fer tasques de scouting per als seus perversos interessos en dues agències: "Estic començant a explorar dues agències que em venen bé per a View Management; el booker és un vell amic meu que solia treballar amb Next Paris, es diu Jorgen. És un dels millors d’Europa, és alemany, així que coneix molt bé els mercats francès i alemany. La segona agència és Uno Models; l’amo, Michel, també és un vell amic de la meva etapa a París". EL PERIÓDICO s’ha posat en contacte amb Uno Models, amb seu en el Born de Barcelona, però van declinar fer declaracions.
Barcelona servia com a pont aeri entre Eivissa i Nova York, que era la destinació final de moltes noies que volien ascendir en el món del modelatge. Siad i Jean-Luc Brunel, agent francès de models, van trobar a l’illa pitiusa un lloc únic per captar joves, sobretot russes, segons els correus fets públics.Barcelona servia a més com a pont áereo entre Eivissa i Nova York, moltes vegades el destí final de les joves que volien ascendir al món del modelatge. Perquè Siad i l’altre aconseguidor d’Epstein, Jean-Luc Brunel, agent francès de models, van trobar a l’illa pitiusa un lloc únic per captar joves, sobretot russes, tal com confirmen els e-mails fets públics.
"¿Tens alguna cosa maca per a mi a Eivissa?", li va inquirir en una ocasió el magnat nord-americà. "Soc amb el meu amic Tigrane en una casa molt gran a Eivissa i estem amb vuit noies top. Té les models més boniques i li he dit que no faci cap tracte amb ningú fins que et conegui [...]. Ha deixat de treballar amb IMG i Trump, sisplau, truca’m", li va respondre en un altre correu electrònic el facilitador, que acostumava a enviar-li fotos de les noies. "L’hostessa viu a Barcelona, coneix moltes models", li escriu en una altra ocasió Siad després d’efectuar les seves tasques de captació."¿Tens una cosa maca per a mi a Eivissa?", li arriba a inquirir Siad en una ocasió el magnat nord-americà. "Soc amb el meu amic Tigrane en una casa molt gran a Eivissa i estem amb vuit noies top. Té les més boniques models i li he dit que no faci cap tracte amb ningú fins que et conegui [...] Ha deixat de ser treballat amb IMG i Trump, sisplau truca’m", li responia en un altre correu electrònic el facilitador, que solia enviar-li fotos de les joves al seu cap. "L’hostessa viu a Barcelona, coneix moltes models", li escriu en una altra ocasió Siad després de realitzar les seves tasques de captació.
Tractament per treure l’acne
Amb aquest mètode de favors, la xarxa aconseguia captar nombroses models centreeuropees, algunes misses als seus països d’origen. Una d’elles escriu a Epstein el 2018 per dir-li que està tramitant el visat per treballar a Barcelona i que està buscant allotjament "al costat de l’hotel" on estava allotjat el magnat pederasta. "Tinc tres opcions que vull parlar amb tu", li diu, i li comenta que amb 500 euros al mes li donaria per mantenir-se. A una altra noia que anava a traslladar-se a Barcelona li arriba a gestionar el pagament d’un tractament per treure’s l’acne. "El doctor s’ha rigut de mi perquè diu que amb la meva rigidesa de mandíbula no puc fer sexe oral", li diu la model.Amb aquest mètode de favors, la xarxa aconseguia captar nombroses models centreeuropees, algunes misses als seus països d’origen. Una d’elles escriu a Epstein el 2018 per dir-li que està tramitant el visat per treballar a Barcelona i que està buscant hostalatge "al costat de l’hotel" en el que estava allotjat el magnat pederasta. "Tinc tres opcions que vull parlar amb tu", li diu comentant-li després que amb 500 euros al mes li donaria per mantenir-se. Una altra jove que anava a traslladar-se a Barcelona li arriba fins i tot a gestionar el pagament d’un tractament per treure’s l’acné. "El doctor s’ha rigut de mi perquè diu que amb la meva rigidesa de mandíbula no puc fer sexe oral", li diu la model.
Espanya era territori propici per a les maldats de la xarxa, i per això Epstein va temptejar la possibilitat de comprar una mansió. Així, va explorar propietats a Palma de Mallorca i Eivissa, i fins i tot un palauet d’influència nassarita a Marràqueix que s’assemblava a l’Alhambra de Granada, una construcció amb la qual el depredador sexual estava obsessionat des que la va visitar a principis dels 2000.Espanya era territori propici per a les malifetes de la xarxa, per això Epstein va temptejar la possibilitat, mai executada, de comprar una mansió. Així, va temptejar propietats a Palma de Mallorca i Eivissa, i fins i tot un palauet d’influència nassarita en Marràqueix que s’assemblava a l’Alhambra de Granada, una construcció amb què el depredador sexual estava obsessionat des que la va visitar a principis dels 2000.
Malgrat que es va interessar per propietats a l’illa balear amb més marxa nocturna, en diversos correus a amistats, el pederasta deixava clar que no l’entusiasmava gaire el desfasament d’Eivissa. "Arrugues al voltant de la boca i ulleres amb 20 anys. Possiblement drogues. Era a Eivissa", li respon a un dels correus que li envia Siad amb la imatge d’una possible víctima.Malgrat que es va interessar per propietats a l’illa balear amb més marxa nocturna, a diversos correus a amistats el pederasta deixava clar que no li entusiasmava gaire el desfasament d’Eivissa. "Arrugues al voltant de la boca i ulleres amb 20 anys. Possiblement drogues. Era a Eivissa", li respon a un dels correus que li envia Siad amb la imatge d’una possible ‘víctima’.
Dels nous documents filtrats es desprèn que Epstein era fan de la marca espanyola de roba El Ganso, ja que Karina Shulyak, la seva última nòvia i dentista bielorussa que ha heretat gran part de la seva fortuna, li va fer el 2015 una comanda online de sabates a la botiga de Boadilla del Monte per 2.179 euros. La talla era 45-46 i havien de ser entregades a la seva residència de Nova York. n De la qual cosa es desprèn dels nou documents filtrats és que Epstein havia de ser molt fan de la marca espanyola de roba El Ganso, ja que Karina Shulyak, la seva última nòvia, la dentista bielorussa que ha heretat gran part de la seva fortuna, li va arribar a fer el 2015 una comanda online de sabates a la botiga establerta a Boadilla del Monte per un import de 2.179 euros. La talla era 45-46 i havien de ser entregats en la seva residència de Nova York.
