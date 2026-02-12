Escàndol sexual
Epstein planejava adquirir la mansió de Douglas a Mallorca per a la seva xarxa
El pederasta es va interessar per la casa de l’actor i dues altres viles de luxe del fundador del Cirque du Soleil a Eivissa per ampliar el seu entramat d’explotació i abús d’adolescents
El depredador havia ampliat el seu focus de recerca, sempre vil·les de luxe molt privades
Roberto Bécares
"La casa de Michael Douglas a Mallorca està a la venda a Sotheby’s. És sens dubte una de les propietats més boniques que he vist al Mediterrani". L’abril del 2015, Ariane de Rothschild, directora del banc privat suís Edmond de Rothschild, va escriure un e-mail a Jeffrey Epstein avisant de la interessant oferta immobiliària que acabava de sortir a la venda: la finca de S’Estaca, situada a Valldemossa. La mansió, enclavada a la serra de Tramuntana, amb cent hectàrees i vinyes, garantia la total privacitat buscada pel depredador sexual. Sortia a la venda per 50 milions d’euros.
L’hereva d’una de les sagues banqueres més importants d’Europa sabia que el seu amic estava buscant una mansió al Mediterrani. "Fes-ne fotos", li va demanar unes setmanes més tard Epstein, que tenia ja consolidat les seves operacions de depredació a Espanya, utilitzant Barcelona com a centre d’operacions –se solia allotjar al luxós hotel W, davant de la platja– i l’illa d’Eivissa com un harem que l’assortís de joves, principalment models amb qui entrava en contacte gràcies a un dels seus intermediaris, un empresari francoalgerià anomenat Daniel Siad.
Can Soleil i Can Luna
Del rastre de les desenes de milers de documents nous que acaba de publicar el Departament de Justícia dels EUA es desprèn que Epstein es va interessar en diverses ocasions per adquirir una propietat a Espanya a la manera de la seva mansió a Palm Beach (Florida) per ampliar-hi el seu entramat d’explotació i abús d’adolescents. Així, va entaular converses el 2018 via e-mail amb el multimilionari canadenc Guy Laliberté, cofundador del Cirque du Soleil, que li va oferir comprar les dues vil·les de luxe que té a Eivissa: Can Soleil i Can Luna.
"Com que els he dedicat a totes dues molt de temps i molt d’amor m’agradaria que Can Soleil i Can Luna seguissin en mans de persones que continuessin cuidant-les bé. Així que si tens algun interès o coneixes algú que pugui estar interessat a comprar una vil·la a Eivissa, aquí tens les pàgines web de les propietats", li comenta en un dels correus electrònics.
Després que Epstein s’interessés pel preu, un assessor financer de Laliberté li va comunicar que Can Soleil estava disponible per 49,5 milions d’euros i Can Luna per 14,5, si bé també es llogaven per setmanes (fins i tot per 130.000 euros la primera i 25.000 la segona, depenent de la temporada). "Semblen precioses", li va escriure a Epstein la seva parella, l’odontòloga bielorussa Karyna Shuliak, quan li va remetre tota la informació sobre els immobles. No consten als documents, no obstant, altres referències sobre aquesta operació immobiliària en una illa que el delinqüent sexual coneixia bé, ja que s’havia convertit en el lloc perfecte per ampliar la seva xarxa de tràfic de dones.
"Soc amb vuit noies"
"¿Has trobat una cosa mona per a mi a Eivissa?", li escrivia en una ocasió a Siad, el seu aconseguidor a Espanya. "Un amic ha llogat una casa enorme a Eivissa. És aquí amb mi amb vuit noies guapíssimes, diu que li agradaria fer alguna cosa amb tu. ¿Pots venir a Eivissa? Tenim una casa enorme", li responia en un altre e-mail.
Epstein havia ampliat el seu focus de recerca a altres territoris, sempre mirant de trobar vil·les de luxe i mansions molt privades. En aquest sentit, estava subscrit a Concierge Auctions, un portal de subhastes de mansions de luxe per tot el món, on apareixien també residències a preus desorbitats a Barcelona i a Andalusia, en especial Marbella.
L’interès d’Epstein per Espanya l’havia fet fins i tot plantejar-se comprar una casa a Marràqueix "que s’assembla a l’Alhambra", i amb la qual estava fascinat des que la va visitar a principis dels 2000. "Té uns jardins preciosos, però la casa sembla vella, ¿la coneixes?", li pregunta a un amic en un e-mail del 2013.
Dos anys després, consta que va ser al Marroc visitant propietats per comprar, entre les quals Bin Ennakhil, un palau aixecat el 1995 a La Palmeraie de Marràqueix per un multimilionari alemany enamorat també de l’Alhambra que va fer construir un palau que s’hi assemblés, amb un jardí andalusí amb patis, galeries, 1.200 xiprers, 300 oliveres i 60 fonts nassarites.
El seu alt preu, 55 milions d’euros, va fer enrere el pederasta. "És un preu boig", deia a diversos correus, i va mirar d’aconseguir-lo més barat. Tot i fer diverses gestions per tancar la compra, l’adquisició no va prosperar per a Epstein, i la seva obsessió amb el complex va fer que consultés amb arquitectes especialistes "per recrear-lo" a la seva illa privada situada al Carib.
Subscriu-te per seguir llegint
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu
- Catalunya suspèn l’activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent aquest dijous per l'alerta màxima per vent
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»