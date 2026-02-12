Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Reaccions. Junts demana la dimissió de Puente

ERC acusa el Govern de ser "classista"

El portavoz de Esquerra Republicana de Catalunya, Gabriel Rufián, en una sesión de control al Gobierno , en el Congreso de los Diputados, a 11 de febrero de 2026, en Madrid (España). El pleno acoge el primer cara a cara del año entre el líder de la oposic / Eduardo Parra - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

El portaveu republicà, Gabriel Rufián, va sortir ahir al rescat d’Óscar Puente davant les crítiques de l’oposició, però "entre les seves responsabilitats" va apuntar que hi ha la de "perpetuar" un model d’"inversions de classes" en què el Govern s’estima més "competir en alta velocitat amb el Japó que no pas portar la gent a la feineta de torn en un tren digne". Va explicar que això fa que els ciutadans no valorin que Espanya "vagi com un tret en l’àmbit macroeconòmic". També va lamentar que l’Executiu no "frenés els voltors" que van apujar el preu dels vols davant el caos ferroviari i que hagi convertit Adif en una "carcassa buida plena de subcontractes".

A continuació, la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, va endurir el to amb el Govern i va centrar el discurs en una crítica a la "situació lamentable" per la qual passa Catalunya fruit dels acords entre el PSC, ERC i els Comuns. "A vostès no els volem perquè no saben gestionar, perquè no volem caos, insolvència, incompetència i perquè estan convertint un país ric i pròsper com Catalunya en un país en el qual un de cada tres habitants estan en risc de pobresa". Nogueras va elogiar els trens operats per Ferrocarrils de la Generalitat, i per això va exigir que es rescindeixi el contracte de Rodalies amb Renfe i s’atorgui a l’empresa catalana. A més, va demanar la dimissió de Puente.

