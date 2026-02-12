Reaccions. Junts demana la dimissió de Puente
ERC acusa el Govern de ser "classista"
Miguel Ángel Rodríguez
El portaveu republicà, Gabriel Rufián, va sortir ahir al rescat d’Óscar Puente davant les crítiques de l’oposició, però "entre les seves responsabilitats" va apuntar que hi ha la de "perpetuar" un model d’"inversions de classes" en què el Govern s’estima més "competir en alta velocitat amb el Japó que no pas portar la gent a la feineta de torn en un tren digne". Va explicar que això fa que els ciutadans no valorin que Espanya "vagi com un tret en l’àmbit macroeconòmic". També va lamentar que l’Executiu no "frenés els voltors" que van apujar el preu dels vols davant el caos ferroviari i que hagi convertit Adif en una "carcassa buida plena de subcontractes".
A continuació, la portaveu de Junts, Miriam Nogueras, va endurir el to amb el Govern i va centrar el discurs en una crítica a la "situació lamentable" per la qual passa Catalunya fruit dels acords entre el PSC, ERC i els Comuns. "A vostès no els volem perquè no saben gestionar, perquè no volem caos, insolvència, incompetència i perquè estan convertint un país ric i pròsper com Catalunya en un país en el qual un de cada tres habitants estan en risc de pobresa". Nogueras va elogiar els trens operats per Ferrocarrils de la Generalitat, i per això va exigir que es rescindeixi el contracte de Rodalies amb Renfe i s’atorgui a l’empresa catalana. A més, va demanar la dimissió de Puente.
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu
- Catalunya suspèn l’activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent aquest dijous per l'alerta màxima per vent
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»