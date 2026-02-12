Administració de Justícia
ERC pacta amb el Govern central la creació de 90 noves places de jutges a Catalunya per al 2027
Els republicans vinculen el pacte a la necessitat de tenir més recursos per aplicar la llei de multireincidència que aprovarà avui el Congreso
Miguel Ángel Rodríguez
ERC ha arribat a un acord amb el Govern de Pedro Sánchez per crear 90 noves places de jutges a Catalunya el 2027, una xifra que se sumarà a les 91 ja anunciades per a aquest any amb l’objectiu de reforçar els tribunals d’instància. Fonts d’ERC reivindiquen que d’aquesta manera s’acostarà "el nombre de jutges per habitant a la mitjana europea". El pacte arriba just el dia en què el Congreso debat la proposició de llei contra la multireincidència que va acordar l’Executiu amb els posconvergents i els republicans reivindiquen que així hi haurà "més recursos i més capacitat per actuar".
Amb prou feines unes setmanes després que el Ministeri de Justícia anunciés la creació de 500 noves places de jutges, de les quals 91 seran a Catalunya, ERC ha tancat un acord per mantenir aquesta ampliació l’any vinent, de manera que s’incrementarà en una quantitat molt similar. Així, les fonts republicanes sostenen que el pacte permet "reforçar la Justícia mitjançant un increment significatiu del nombre de jutgesses i jutges" fins a un total de 181 places en dos anys.
"El Govern es compromet a augmentar de manera decidida la planta judicial, amb l’objectiu d’acostar el nombre de jutges per habitant a la mitjana europea", recalquen aquestes fonts abans d’assenyalar que amb aquest increment es passarà de 870 jutges a aproximadament 1.050 en només dos anys. A més, vinculen l’acord amb l’aprovació de la llei de multireincidència assegurant que el pacte permetrà que l’aplicació de la nova norma vagi "acompanyada de més recursos i més capacitat per actuar".
Els republicans asseguren que l’acord ha estat possible gràcies als mecanismes habilitats a la Ley de eficiencia del Servicio Público de Justicia, una norma impulsada pel ministre de Justícia, Presidència i Relacions amb les Corts, Félix Bolaños. Però també recorden que és fruit de la negociació en la comissió bilateral Govern-Generalitat celebrada el febrer del 2025 i en la qual es va acordar un increment de 60 jutges en els tres anys següents.
Compensar un altre pacte
El pacte amb el Govern compensa, en certa manera, la cessió del PSOE cap a Junts en aprovar aquest dijous la proposició de llei contra la multireincidència impulsada pels mateixos posconvergents i que endureix les penes davant la reiteració de petits furts. ERC s’hi va mostrar en contra inicialment, igual que la resta de formacions a l’esquerra dels socialistes, que veuen amb mals ulls el punitivisme de la norma. No obstant això, els republicans van acabar abstenint-se en la tramitació de la llei i aquest dijous faran el mateix.
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa