Crisi de mobilitat
Feijóo vaticina que el Govern acabarà al banc dels acusats per la tragèdia d’Adamuz
El president del PP responsabilitza Sánchez de l’accident, mentre que Abascal arriba a qualificar el sinistre de "crim"
Mariano Alonso Freire
Alberto Núñez Feijóo va començar sense contemplacions el seu discurs en el ple extraordinari del Congrés per la tragèdia ferroviària d’Adamuz (Còrdova). Després d’una referència inicial a les 47 víctimes (també al maquinista de Gelida), el líder de l’oposició va culpar Pedro Sánchez de "negligència", i va vaticinar que "el seu Govern s’asseurà, també per això, als tribunals." En els seus cinc primers minuts de discurs, el president del PP va acusar el cap de l’Executiu d’haver "jugat a la ruleta russa amb la nostra seguretat" davant un accident que, segons va dir, era "evitable" i no una catàstrofe imprevisible. Va ser el seu discurs més dur i directe contra el cap de l’Executiu des que fa quatre anys va desembarcar a Génova i va assegurar que no hi arribava per "insultar" Sánchez, sinó per "guanyar-lo".
A continuació, va intervenir Santiago Abascal, i més enllà de la retòrica –"l’accident d’Adamuz va ser un crim", va proclamar el líder de Vox– només va poder igualar el calat de l’acusació realitzada abans pel líder dels populars.
Feijóo va tornar a referir-se, tot i que aquesta vegada cara a cara, a Sánchez com a "llebrer de Paiporta", una expressió popularitzada des de la dana de València per l’extrema dreta i les seves òrbites. "Van ser vostès els que van dir que a Còrdova s’havia fet una renovació completa, i després un procés profund i planificat de transformació", va assenyalar, abans d’afegir: "El que és profund i planificat és la seva presa de pèl a la gent", va sentenciar, mentre era fortament ovacionat per un grup, el popular, que no va parar de victorejar-lo com en les grans ocasions.
Discurs dur
El president del PP es va referir així a les explicacions del Govern: "Han dit de tot sobre el que va passar en l’accident i no ha colat res. Que si va ser una cosa fortuïta, que no s’ho expliquen... que qualsevol cosa menys el manteniment. Que va ser una roda del tren, que va ser un defecte de fàbrica del carril, que va ser la pluja, que va ser el canvi climàtic... sols li queda dir que va ser el PP".
Feijóo va assegurar que l’obligació del Govern central constituïa a "vetllar per l’execució correcta de les obres, i no ho van fer", i tot seguit va insistir en aquesta crítica recordant els episodis passats: "Ni fer trens que no caben pels túnels, com a Cantàbria, ni acabar amb un ministre a la presó, ni tenir Koldo contractat en una adjudicatària d’Adif que va executar l’obra en qüestió. Aquestes no són les seves funcions", va concloure. I va assenyalar que "la seva feina, en segon lloc, era limitar les incidències, però, miri, van ser constants, mig miler d’incidències al llarg de la setmana de la catàstrofe".
En la seva impugnació general a la gestió governamental, Feijóo no va oblidar esmentar el ministre de Transport, Óscar Puente, i el va acusar de nou d’estar més ocupat de les xarxes socials que de les ferroviaries. Dirigint-se a Sánchez, li va etzibar: "¿Li ha explicat ja el senyor Puente que no es va celebrar ni una sola sessió del comitè general de seguretat d’Adif? Ni una l’any 2025, malgrat que és preceptiu. Encarregui als seus advocats que ho vagin mirant tot, que els farà falta. La seva negligència va ser continuada i va tenir resultat de mort, el seu Govern s’asseurà al banc dels acusats també per això".
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu
- Catalunya suspèn l’activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent aquest dijous per l'alerta màxima per vent
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»