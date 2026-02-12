Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Crisi de mobilitat

Feijóo vaticina que el Govern acabarà al banc dels acusats per la tragèdia d’Adamuz

El president del PP responsabilitza Sánchez de l’accident, mentre que Abascal arriba a qualificar el sinistre de "crim"

Alberto Núñez Feijóo, ahir al Congrés. | JOSÉ LUIS ROCA

Mariano Alonso Freire

Madrid

Alberto Núñez Feijóo va començar sense contemplacions el seu discurs en el ple extraordinari del Congrés per la tragèdia ferroviària d’Adamuz (Còrdova). Després d’una referència inicial a les 47 víctimes (també al maquinista de Gelida), el líder de l’oposició va culpar Pedro Sánchez de "negligència", i va vaticinar que "el seu Govern s’asseurà, també per això, als tribunals." En els seus cinc primers minuts de discurs, el president del PP va acusar el cap de l’Executiu d’haver "jugat a la ruleta russa amb la nostra seguretat" davant un accident que, segons va dir, era "evitable" i no una catàstrofe imprevisible. Va ser el seu discurs més dur i directe contra el cap de l’Executiu des que fa quatre anys va desembarcar a Génova i va assegurar que no hi arribava per "insultar" Sánchez, sinó per "guanyar-lo".

A continuació, va intervenir Santiago Abascal, i més enllà de la retòrica –"l’accident d’Adamuz va ser un crim", va proclamar el líder de Vox– només va poder igualar el calat de l’acusació realitzada abans pel líder dels populars.

Feijóo va tornar a referir-se, tot i que aquesta vegada cara a cara, a Sánchez com a "llebrer de Paiporta", una expressió popularitzada des de la dana de València per l’extrema dreta i les seves òrbites. "Van ser vostès els que van dir que a Còrdova s’havia fet una renovació completa, i després un procés profund i planificat de transformació", va assenyalar, abans d’afegir: "El que és profund i planificat és la seva presa de pèl a la gent", va sentenciar, mentre era fortament ovacionat per un grup, el popular, que no va parar de victorejar-lo com en les grans ocasions.

Discurs dur

El president del PP es va referir així a les explicacions del Govern: "Han dit de tot sobre el que va passar en l’accident i no ha colat res. Que si va ser una cosa fortuïta, que no s’ho expliquen... que qualsevol cosa menys el manteniment. Que va ser una roda del tren, que va ser un defecte de fàbrica del carril, que va ser la pluja, que va ser el canvi climàtic... sols li queda dir que va ser el PP".

Feijóo va assegurar que l’obligació del Govern central constituïa a "vetllar per l’execució correcta de les obres, i no ho van fer", i tot seguit va insistir en aquesta crítica recordant els episodis passats: "Ni fer trens que no caben pels túnels, com a Cantàbria, ni acabar amb un ministre a la presó, ni tenir Koldo contractat en una adjudicatària d’Adif que va executar l’obra en qüestió. Aquestes no són les seves funcions", va concloure. I va assenyalar que "la seva feina, en segon lloc, era limitar les incidències, però, miri, van ser constants, mig miler d’incidències al llarg de la setmana de la catàstrofe".

En la seva impugnació general a la gestió governamental, Feijóo no va oblidar esmentar el ministre de Transport, Óscar Puente, i el va acusar de nou d’estar més ocupat de les xarxes socials que de les ferroviaries. Dirigint-se a Sánchez, li va etzibar: "¿Li ha explicat ja el senyor Puente que no es va celebrar ni una sola sessió del comitè general de seguretat d’Adif? Ni una l’any 2025, malgrat que és preceptiu. Encarregui als seus advocats que ho vagin mirant tot, que els farà falta. La seva negligència va ser continuada i va tenir resultat de mort, el seu Govern s’asseurà al banc dels acusats també per això".

