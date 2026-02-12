Fins a 9 morts i 27 ferits en un tiroteig en una escola al Canadà
L’autora, una dona trans de 18 anys, es va suïcidar després de l’agressió, a la localitat de Tumbler Ridge
La policia investiga les causes del succés
El succés ha commocionat un país que no acostuma a viure aquesta mena d’atacs massius
Montse Martínez
A la localitat canadenca de Tumbler Ridge, a la província de la Colúmbia Britànica, hi viuen encara no 2.500 persones. Una petita comunitat en una zona remota de l’oest del Canadà que ha quedat profundament impactada pel tiroteig que dimarts va acabar amb la vida de nou persones, entre les quals hi ha l’autora de l’atac. La seva identitat va ser revelada ahir: es tracta de Jesse van Rootselaar, una dona trans de 18 anys. Es tracta de la pitjor tragèdia armada al país nord-americà.
La Reial Policia Montada del Canadà (RCMP) va confirmar que l’atacant es va suïcidar. El subcomissari policial Dwayne McDonald va indicar que la sospitosa va néixer com a home biològic i va iniciar la transició de gènere ara fa uns sis anys. La investigació continua oberta i, per ara, no se n’ha pogut confirmar la motivació.
Un total de sis víctimes van ser trobades mortes dins l’escola, una altra va morir mentre era traslladada a l’hospital i els dos cossos restants van ser trobats en un habitatge pròxim al lloc dels fets, un lloc que la policia considera relacionat amb l’autor de l’atac. El balanç de ferits és important, amb 27 afectats, 2 de gravetat i 25 amb lesions de diversa consideració.
Quan va rebre l’avís, la policia va emetre una alerta a la població en què la informava sobre un tirador actiu a la localitat al peu de les Muntanyes Rocalloses i la comminava a no sortir de casa. Primer van escorcollar l’escola i hi van trobar sis persones, sense incloure-hi el sospitós, a qui havien abatut a trets. Una setena va morir de camí a l’hospital. Va ser més tard quan la policia "va identificar un segon lloc", l’habitatge, amb dos morts més.
"El condol més profund i totes les oracions per a les famílies i els amics que han perdut els éssers estimats per aquests horrorosos actes de violència", va escriure a les xarxes socials el primer ministre canadenc, Mark Carney, que va assenyalar que estava "devastat" pels fets. "No hi ha prou paraules per descriure el dolor que la nostra comunitat viu", va afegir en un comunicat la municipalitat de Tumbler Ridge.
Durant les primeres hores després del succés, la policia va indicar que podria ser que es tractés d’un atac perpetrat per "una dona amb vestit i cabells castanys". "Va ser una situació d’evolució ràpida i dinàmica. La ràpida cooperació de l’escola, dels equips d’auxili i de la comunitat ha tingut un paper fonamental en la nostra resposta", va assenyalar en un comunicat Ken Floyd, comandant del districte nord de la RCMP.
Recerca en altres residències
"Avui ha sigut un dia increïblement difícil i emotiu per a la nostra comunitat i agraïm la cooperació mentre els agents continuen la tasca per mirar d’avançar en la investigació", va afegir. La policia va indicar que els agents busquen en altres residències i propietats de l’àrea per veure si hi ha llocs addicionals connectats amb aquests fets.
La població de Tumbler Ridge està situada a més de 1.100 quilòmetres al nord de la ciutat canadenca de Vancouver, que és la més gran de la Colúmbia Britànica. Al final de la tarda, la policia "va posar fi a l’alerta d’emergència a Tumbler Ridge".
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu
- Catalunya suspèn l’activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent aquest dijous per l'alerta màxima per vent
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»