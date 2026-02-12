Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

La Fiscalia i l’Advocacia de l’Estat recolzen amnistiar Puigdemont

El líder de Junts, Carles Puigdemont. | DAVID BORRAT / EFE

Cristina Gallardo

Madrid

La Fiscalia davant el Tribunal Constitucional i l’Advocacia de l’Estat ja han presentat les seves al·legacions respectives perquè la cort de garanties resolgui el recurs d’empara presentat per l’expresident de la Generalitat Carles Puigdemont i els exconsellers Toni Comín i Lluís Puig contra la decisió del Tribunal Suprem de no aplicar l’amnistia al delicte de malversació pel qual van ser processats en rebel·lia. Les dues institucions mantenen el criteri defensat en totes les instàncies des que es va promulgar la llei promoguda pel Govern de Pedro Sánchez.

L’escrit elaborat pels Serveis Jurídics de l’Estat acull els criteris de la defensa per citar fins a 11 drets fonamentals i principis que haurien sigut vulnerats pel Suprem a l’hora de no aplicar la llei del perdó, a l’entendre que aquest delicte forma part de les excepcions incloses en el mateix precepte. Assenyalen que "aquest cas constitueix un supòsit d’interpretació no motivada i desraonada de la llei d’amnistia" que arriba a tenir "prou gravetat per entendre vulnerat l’article a la tutela judicial efectiva de l’expresident català, "superant el marge d’apreciació que el sistema constitucional espanyol reconeix, com no pot ser de cap altra manera, al Tribunal Suprem per a la interpretació de les normes".

Jurisprudència

L’informe, al qual va tenir accés EL PERIÓDICO, cita jurisprudència del mateix Constitucional per concloure que la seva interpretació de l’amnistia com una llei de caràcter penal condueix a "solucions essencialment oposades a l’orientació material de la norma i, per això, imprevisibles per als seus destinataris", una cosa que és "constitucionalment rebutjable" i que és el que ha passat en el cas de l’expresident català. I considera que l’amnistia "és aplicable al delicte de malversació".

