El Govern demana gestionar les inversions a l’AP-7 i Rodalies
Carlota Camps
La consellera de Territori, Sílvia Paneque, va reconèixer ahir al Parlament que l’estat de manteniment de l’autopista AP-7 no és òptim i es va mostrar disposada a pactar noves encomandes de gestió amb el Govern central per revertir la situació. És a dir, que la Generalitat assumeixi més inversions en infraestructures de titularitat estatal –com és aquesta via i Rodalies– per garantir que s’executen.
La consellera va reconèixer que l’instrument que el Govern de Pere Aragonès va pactar amb Pedro Sánchez és "fonamental" per assegurar que "s’executin" les obres necessàries i per poder tenir-ne el "control" des de la "proximitat". "Crec que les encomandes de gestió són una bona eina", va defensar Paneque, que va prometre ser "exigent" amb el Govern, però sense oblidar la "col·laboració" institucional.
Per la seva banda, la diputada d’ERC Lluïsa Llop també va posar en valor el sistema d’encomandes de gestió, però va advertir que els projectes no poden ser "dos anys i mig" a la taula del Ministeri de Transports esperant la seva firma i va recordar: "Hi ha gent que té por d’anar per l’AP-7"..
