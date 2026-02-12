Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

El PP defensa els seus pactes amb Vox pel veto dels socialistes

Els populars donen per fet que el PSOE no s’abstindrà a Extremadura i Aragó

La portaveu del PP al Congrés, Ester Muñoz, al costat de Feijóo. | JOSÉ LUIS ROCA

Mariano Alonso Freire

Madrid

L’escenari obert a Extremadura i Aragó després de les eleccions autonòmiques celebrades en aquestes dues comunitats autònomes, on els populars María Guardiola i Jorge Azcón, respectivament, exploren un nou acord amb Vox com els que ja van aconseguir en el passat per revalidar els seus mandats, continua provocant enrenou. Tant, que el Partit Popular (PP) es va veure obligat a aclarir ahir que "amb caràcter absolutament general", la formació prefereix "governs en solitari abans que entregar el poder a altres partits". A la qual cosa Génova va afegir que això no està a l’abast perquè passaria per "abstencions impossibles", en referència tant a la del PSOE com també a la de Vox. Per això, el primer partit de l’oposició va concloure que l’única opció per explorar és "analitzar el context polític amb Vox", amb el qual no en va ja han començat les negociacions a Extremadura.

Tot això després d’unes declaracions de la mateixa Guardiola, aquest dimarts, en les quals va afirmar que havia parlat d’aquesta possibilitat, després dels comicis regionals amb el que va ser el seu rival, el socialista Miguel Ángel Gallardo, que poc després renunciaria a la secretaria general del PSOE extremeny i al seu escó en l’assemblea autonòmica. La conversa ha sigut desmentida per l’entorn de l’exdirigent socialista, que apunta a EL PERIÓDICO, que l’única xerrada entre Gallardo i Guardiola va ser la nit electoral per felicitar la presidenta.

Des del PSOE avancen que "és impossible" una reunió PP-PSOE després que Guardiola digués, segons els socialistes, que "no negocia amb aquest PSOE". "La nostra postura no ha canviat: el PSOE és l’alternativa al PP, no la crossa de la dreta", acaben.

