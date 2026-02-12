El PP defensa els seus pactes amb Vox pel veto dels socialistes
Els populars donen per fet que el PSOE no s’abstindrà a Extremadura i Aragó
Mariano Alonso Freire
L’escenari obert a Extremadura i Aragó després de les eleccions autonòmiques celebrades en aquestes dues comunitats autònomes, on els populars María Guardiola i Jorge Azcón, respectivament, exploren un nou acord amb Vox com els que ja van aconseguir en el passat per revalidar els seus mandats, continua provocant enrenou. Tant, que el Partit Popular (PP) es va veure obligat a aclarir ahir que "amb caràcter absolutament general", la formació prefereix "governs en solitari abans que entregar el poder a altres partits". A la qual cosa Génova va afegir que això no està a l’abast perquè passaria per "abstencions impossibles", en referència tant a la del PSOE com també a la de Vox. Per això, el primer partit de l’oposició va concloure que l’única opció per explorar és "analitzar el context polític amb Vox", amb el qual no en va ja han començat les negociacions a Extremadura.
Tot això després d’unes declaracions de la mateixa Guardiola, aquest dimarts, en les quals va afirmar que havia parlat d’aquesta possibilitat, després dels comicis regionals amb el que va ser el seu rival, el socialista Miguel Ángel Gallardo, que poc després renunciaria a la secretaria general del PSOE extremeny i al seu escó en l’assemblea autonòmica. La conversa ha sigut desmentida per l’entorn de l’exdirigent socialista, que apunta a EL PERIÓDICO, que l’única xerrada entre Gallardo i Guardiola va ser la nit electoral per felicitar la presidenta.
Des del PSOE avancen que "és impossible" una reunió PP-PSOE després que Guardiola digués, segons els socialistes, que "no negocia amb aquest PSOE". "La nostra postura no ha canviat: el PSOE és l’alternativa al PP, no la crossa de la dreta", acaben.
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu
- Catalunya suspèn l’activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent aquest dijous per l'alerta màxima per vent
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»