El cicle electoral
El PSOE de Castella i Lleó s’allunya de Ferraz per evitar un altre daltabaix
A la federació volen que la campanya del 15 M se centri en els temes de la comunitat i a la figura del candidat socialista, Carlos Martínez
Luis Ángel Sanz
El PSOE farà tot el possible per no repetir patacada en la tercera cita electoral del cicle polític que va començar al desembre a Extremadura i ha seguit a Aragó. Els socialistes de Castella i Lleó porten un any preparant els comicis que se celebraran el 15 de març i asseguren que "l’escenari és molt diferent del d’Aragó i més encara del d’Extremadura". Tot i així, la direcció regional ho té clar: vol fer la seva pròpia campanya, tenir "perfil propi" allunyat de debats nacionals, "centrar-se molt en Castella i Lleó" i en el seu candidat, Carlos Martínez, alcalde de Sòria, i aprofitar el desgast d’un Partit Popular que porta 39 anys presidint la comunitat autònoma, durant els últims set sota el mandat d’Alfonso Fernández Mañueco, de Salamanca.
En els comicis regionals del 2022, el PSOE –liderat llavors per Luis Tudanca– es va quedar només a 1,4 punts del PP i a tres procuradors (el PP va obtenir el 31,4% dels vots i 31 diputats davant el 30% dels socialistes, amb 28 escons). I el 2019, les anteriors, el PSOE va guanyar les eleccions amb un 34,8% dels vots davant el 31,4% dels populars. Finalment, va governar Mañueco després de pactar amb Ciutadans.
El tercer en discòrdia, Vox, ja va obtenir fa quatre anys el 17,6% dels vots i 13 diputats. Aquesta vegada, els socialistes aprecien "un important desgast del Govern de Mañueco", que el 2025 va haver de fer front als pitjors incendis de les últimes dècades i va patir dures crítiques i mobilitzacions contra la seva gestió. Els trackings interns dels socialistes, a més, apunten a una important pujada de Vox, que es podria acostar al 20%. Davant aquesta combinació de factors, el PSOE-CiL diu que pot tornar a guanyar el PP en vots, tot i que sigui per la mínima.
Campanya nacional o local
El PSOE regional és conscient del mal que li pot fer el desgast del Govern d’Espanya i Pedro Sánchez, així com els pactes amb els independentistes. A més, el PP i Vox tornaran a fer una campanya nacional, parlant del president del Govern o d’Espanya, no de Castella i Lleó, i obviant les competències de la Junta. Els socialistes, per esquivar el desgast, ja estan fent "una campanya molt local", com de municipals, poble a poble i municipi a municipi, parlant de l’estancament de la comunitat, de la "nefasta gestió" de Mañueco o el "desgast del PP després de gairebé quatre dècades de Govern".
Daniel de la Rosa, exalcalde de Burgos i secretari d’Organització regional, defensa en una conversa amb EL PERIÓDICO que el partit té, com el 2019, "opcions reals de guanyar les eleccions". Per això, Carlos Martínez ha ofert a Mañueco un pacte preelectoral perquè governi la llista més votada i "per mantenir fora del Govern la ultradreta". El president li ha respost que l’hi digui a Sánchez, desviant el debat a la política nacional. Tot i que els socialistes perdessin algun diputat, opció que contemplen, calculen que la baixada del PP pot ser més gran i només té tres escons més que el PSOE.
Aquest és un altre element diferencial dels socialistes de Castella i Lleó respecte a Ferraz: el PSOE-CiL aposta perquè governi la llista més votada, al contrari del que defensa Madrid o la majoria dels territoris. "A Ferraz hem trobat respecte absolut davant aquesta decisió", asseguren. La direcció del PSOE no ha fet la mínima crítica a aquesta estratègia: "Cada federació té autonomia de decisió", responen.
Els socialistes de Castella i Lleó estan tancant amb el Govern i amb Ferraz la participació en la campanya de la comunitat de Pedro Sánchez i dels seus ministres. Però no volen un desembarcament de l’Executiu, com tampoc va passar a Aragó. "Els protagonistes seran Carlos Martínez i els caps de llista de cada província", emfatitzen convençuts.
