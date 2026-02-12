Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Judici a l’Audiència Nacional

Pujol Ferrusola es va oferir a facilitar treballadors a un empresari

Un testimoni assegura que el fill gran de l’expresident li va proposar gestionar el seu personal si li adjudicaven obres a Madrid

Jordi Pujol Ferrusola. | JOSÉ LUIS ROCA

Ángeles Vázquez

Madrid

El judici per la fortuna oculta a Andorra de la família de l’expresident Jordi Pujol continua centrant-se en les operacions del primogènit, de les quals la fiscalia sospita. Entre els testimonis que van comparèixer ahir hi era qui va ser director general del grup Benito Arnó e Hijos, Juan Alberto Arques Fondevila, que va assegurar que Jordi Pujol Ferrusola li va oferir proporcionar-li el personal que necessités si resultava adjudicatari d’algun dels projectes que licitava l’Ajuntament de Madrid dins del que es va conèixer com a Pla Zapatero per lluitar contra l’atur de llarga durada.

El testimoni va assenyalar que, el 2010 o finals del 2009, el fill gran de l’exlíder convergent li va dir "que tenia una consultora" i que si resultava concessionari d’algun projecte del consistori, "ell podia" gestionar "la contractació de personal d’acord amb aquestes licitacions, que eren d’un fons d’ocupació social". "Com que no teníem seu a Madrid, Pujol ens va oferir els seus serveis. Ens vam presentar a 25 obres i no ens van adjudicar res", va explicar Arques.

El fiscal relata a l’escrit d’acusació que, el desembre de 1995, es va registrar al compte de Pujol Ferrusola a Andorra una sortida de fons per import de 50 milions de pessetes (300.506 euros) cap a la societat que gestionava un restaurant de la Cerdanya. L’acusació pública assegura que, tot i que la Banca Reig era qui figurava com a prestamista, el titular real era el primogènit de l’expresident.

