Judici a l’Audiència Nacional
Pujol Ferrusola es va oferir a facilitar treballadors a un empresari
Un testimoni assegura que el fill gran de l’expresident li va proposar gestionar el seu personal si li adjudicaven obres a Madrid
Ángeles Vázquez
El judici per la fortuna oculta a Andorra de la família de l’expresident Jordi Pujol continua centrant-se en les operacions del primogènit, de les quals la fiscalia sospita. Entre els testimonis que van comparèixer ahir hi era qui va ser director general del grup Benito Arnó e Hijos, Juan Alberto Arques Fondevila, que va assegurar que Jordi Pujol Ferrusola li va oferir proporcionar-li el personal que necessités si resultava adjudicatari d’algun dels projectes que licitava l’Ajuntament de Madrid dins del que es va conèixer com a Pla Zapatero per lluitar contra l’atur de llarga durada.
El testimoni va assenyalar que, el 2010 o finals del 2009, el fill gran de l’exlíder convergent li va dir "que tenia una consultora" i que si resultava concessionari d’algun projecte del consistori, "ell podia" gestionar "la contractació de personal d’acord amb aquestes licitacions, que eren d’un fons d’ocupació social". "Com que no teníem seu a Madrid, Pujol ens va oferir els seus serveis. Ens vam presentar a 25 obres i no ens van adjudicar res", va explicar Arques.
El fiscal relata a l’escrit d’acusació que, el desembre de 1995, es va registrar al compte de Pujol Ferrusola a Andorra una sortida de fons per import de 50 milions de pessetes (300.506 euros) cap a la societat que gestionava un restaurant de la Cerdanya. L’acusació pública assegura que, tot i que la Banca Reig era qui figurava com a prestamista, el titular real era el primogènit de l’expresident.
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- L'exregidor detingut a Santpedor queda en llibertat amb càrrecs de desobediència greu
- Catalunya suspèn l’activitat educativa, universitària, esportiva i sanitària no urgent aquest dijous per l'alerta màxima per vent
- Josep Ma. Màrquez, bomber voluntari: 'La gent veu tots els Bombers igual, però si jo em faig mal, no tindré dret a baixa
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»