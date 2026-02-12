Una reforma integral que no és tal
El president del Govern central va aclarir ahir que quan es parla de remodelació integral de la via fèrria entre Madrid-Andalusia no significa que se’n canviïn tots els elements.
Pablo Gallén
En la seva compareixença al Congrés, Sánchez es va referir a la reforma integral de la via entre Madrid-Andalusia per endinsar-se en la idea que va llançar el ministre de Transport i Mobilitat Sostenible, Óscar Puente, en la seva compareixença al Senat el 29 de gener. El president va remarcar que quan es parla de reforma integral no significa que es canviïn tots i cada un dels elements, des del balast als raïls, sinó els que per raons tècniques i després de fer tasques de supervisió es considera que s’han de canviar. El president de la Comissió d’Investigació d’Accidents Ferroviaris (CIAF), Iñaki Barrón, una veu més que autoritzada en aquest assumpte, va mostrar la seva sorpresa en les seves primeres aparicions públiques perquè va pensar que la renovació era de tots els elements. El president va remarcar que el Govern treballa en dos fronts després de l’accident d’Adamuz: reparació i prevenció. En prevenció, va destacar l’acord entre Transports i els sindicats per reforçar el manteniment i l’ocupació: 1.800 milions extres per al 2026-2030, fet que suposa un increment de la inversió del 20%, i 3.650 llocs de treball (entre Renfe, Adif i reforços en seguretat ferroviària), presentat com una via per millorar fiabilitat i seguretat i, a més, desactivar la vaga anunciada.
Més inversió que altres països
En reparació i suport de les víctimes, l’Executiu central ha aprovat un marc d’ajudes urgents per valor de 72.121,46 euros per cada persona que va morir com a primer avançament, que arribaran als 216.000 euros.
Espanya va dedicar el 2023 (últimes dades homogènies disponibles) al manteniment i la renovació uns 110.000 euros per quilòmetre. La mitjana europea és lleugerament inferior: d’uns 90.000 euros per quilòmetre. Alemanya va invertir, en xifres aproximades, 53.000 euros per quilòmetre de via en manteniment, i 134.000 en renovació, fet que suma un total de 187.000 euros per quilòmetre, la xifra més gran de l’estadística. Itàlia, per la seva banda, en va invertir 49.000 en manteniment i 89.000 en renovació, amb un total de 138.000. França va destinar fons pràcticament per igual en les dues categories: 61.000 en manteniment i 60.000 en renovació, amb un total de 121.000 euros.
