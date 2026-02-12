Crisi de mobilitat
Sánchez defensa el sistema ferroviari de Espanya tot i les "carències significatives"
El president informa àmpliament sobre la tragèdia d’Adamuz i assegura que els problemes de Rodalies responen a les inclemències meteorològiques i a la falta històrica d’inversió
Jaime Mejías
Pedro Sánchez va defensar ahir que Espanya continua tenint "un dels millors sistemes ferroviaris del món", malgrat els tràgics accidents ferroviaris que van provocar 47 morts l’últim mes, 46 a Adamuz (Còrdova) i un a Gelida. "Em sembla també important no desinformar o generar por dient que el nostre sistema ferroviari és decadent o insegur, perquè això no és cert", va afirmar en la compareixença davant el Ple del Congrés, que va començar amb un record a les víctimes.
El cap de l’Executiu va narrar una cronologia completa de l’accident ferroviari d’Adamuz. "No podem especular, ni desinformar, ni utilitzar aquesta tragèdia per crispar", va assenyalar. Més tard, va remarcar que l’accident es va produir en una infraestructura "renovada de forma integral el 2025 amb 780 milions d’euros".
"En el tram concret de l’accident –va assenyalar– es van executar tres contractes: un per a la millora integral de la infraestructura, un altre per a la renovació de les desviacions a Adamuz i un altre per a la implantació del sistema europeu de gestió del trànsit ferroviari, amb una inversió conjunta superior a 180 milions. I vull deixar una cosa molt clara: aquesta renovació es va portar a terme d’acord amb els més alts estàndards de qualitat, per empreses capdavanteres a escala mundial, i va superar totes les inspeccions tècniques exigides per la normativa vigent".
El més fiable de la UE
El president va defensar que el sistema ferroviari espanyol "és més avançat que el de grans economies com els EUA, el Japó i Alemanya" i que, segons un informe de la Comissió Europea, l’espanyol és "el més fiable de la UE i el cinquè més puntual". També va dir que vol desmentir afirmacions sobre la falta d’inversió en el sistema ferroviari. "Aquesta és una mentida colossal", va sentenciar Sánchez, que va indicar que, des del 2018, el Govern ha triplicat la inversió en infraestructures ferroviàries, de 1.700 milions a aproximadament 5.000 milions d’euros el 2025, "a un ritme superior que França o Alemanya".
Tres setmanes de silenci
Van haver de passar cinc hores perquè Sánchez parlés per primera vegada de Rodalies després de tres setmanes de silenci. Sánchez ha delegat totes aquestes setmanes les poques referències públiques sobre la crisi del servei durant 22 dies al ministre de Transport, Óscar Puente, que al seu torn ha encomanat la tasca de coordinació al seu número 2, el secretari d’Estat, José Antonio Santano, instal·lat a Barcelona des del 3 de febrer, sense data de tornada.
Sánchez va atribuir els problemes de Rodalies a les inclemències meteorològiques i a la falta històrica d’inversió, de la qual va responsabilitzar el PP. Va recordar que el Govern del PP només va executar "un paupèrrim 10%" del pla de Rodalies 2008-2015 i que, en canvi, el que ha impulsat el seu Executiu (per al període 2020-2030) mobilitza 6.000 milions i estan adjudicats 4.200 milions", unes inversions "acordades amb el president Quim Torra i després amb Pere Aragonès".
Sánchez també va justificar el mal estat de la xarxa viària catalana per un "dèficit inversor que deixa cicatrius que necessiten molt de temps perquè es puguin curar". A continuació, però, el president espanyol va apel·lar a la portaveu de Junts al Congrés, Miriam Nogueras: "No em pot pas negar que d’executar hem executat".
El president va insistir que el seu Executiu aplica "compromís, diàleg i autogovern" a Rodalies i que prova d’això és la constitució de la nova empresa mixta. "Estem en el camí correcte: ens en queda molt, però els recursos i l’orientació són els indicats", va dir.
Els pocs minuts que Sánchez va dedicar al caos que es viu aquestes setmanes a Rodalies no van aportar cap novetat. Va recordar que s’han desplegat 300 tècnics d’Adif per resoldre els "punts d’alt risc", que va xifrar en 70, dels quals ja n’hi ha 30 que s’han resolt, va apuntar.
La portaveu parlamentària de Sumar, Verónica Martínez Barbero, havia sigut la primera a solidaritzar-se amb els "milers de persones que no arriben a treballar o estudiar" per culpa del caos de Rodalies, una cosa que ni el president del PP, Alberto Núñez Feijóo, ni el de Vox, Santiago Abascal, havien dit durant les intervencions prèvies.
