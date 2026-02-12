El conflicte del Pròxim Orient
Trump assegura que la negociació amb l’Iran seguirà
El líder dels EUA fa l’anunci després de rebre Netanyahu en una visita de baix perfil
Idoya Noain
El president dels EUA, Donald Trump, i el primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, van mantenir ahir una reunió a la Casa Blanca. Es va tractar d’una trobada buscada pel líder israelià per mirar d’avançar davant el republicà la seva "perspectiva sobre els principis essencials" que creu que haurien de guiar les negociacions que Washington té amb l’Iran sobre el programa nuclear de Teheran.
Tot i que en un missatge posterior a Truth Social Trump va definir com a "molt bona" la reunió i va parlar d’una "tremenda relació" entre els dos països, també va assenyalar que no van acordar "res definitiu". "He insistit que les negociacions amb l’Iran continuaran per veure si podem aconseguir o no un acord", va escriure.
"Si no podem, haurem de veure quin és el resultat", va escriure també en un to de deix amenaçador cap a l’Iran, recordant l’operació a l’estiu en la qual Washington va atacar les instal·lacions nuclears iranianes. "Espero que aquesta vegada siguin més raonables i responsables", va afegir.
L’oficina de Netanyahu va emetre també un breu comunicat sobre la reunió, assegurant que es van abordar "les negociacions amb l’Iran, Gaza i altres esdeveniments regionals". "El primer ministre va emfatitzar les necessitats de seguretat d’Israel en el context de les negociacions (amb Teheran) i tots dos van acordar seguir en estreta coordinació i en contínua comunicació", deia el text.
Aquesta va ser la setena trobada entre els dos líders des que Trump va tornar a la presidència, i la sisena que es produeix a la Casa Blanca. Però en aquesta ocasió va tenir un perfil més baix i Washington li va donar molta menys visibilitat pública. Ni tan sols l’arribada a la Casa Blanca del líder israelià, que va estar allà prop de tres hores, es va produir per l’entrada tradicionalment coberta per periodistes i càmeres. Aquest va ser només un senyal que la reunió era més transcendental per a Netanyahu que per a Trump. I va ser Bibi qui va avançar el seu viatge a Washington. Aquest inicialment estava previst per a la setmana vinent, per coincidir amb la primera reunió, el dia 19, de la Junta de Pau. Aquest és el grup establert per Trump per, segons els seus objectius, treballar en la reconstrucció de Gaza i en la resolució de conflictes globals. Netanyahu va ser convidat a participar i va firmar la seva adhesió a Washington abans de la trobada amb Trump.
Primera ronda a Oman
La visita va arribar la setmana posterior que representants de Trump, liderats per Steve Witkoff i Jared Kushner, amb els quals Netanyahu es va veure dimarts a la nit a la Blair House de Washington, mantinguessin una primera ronda de converses a Oman amb l’Iran. En aquest diàleg, al qual va acudir el ministre d’Afers Exteriors iranià, Abbas Araghchi, no hi va haver aparentment avanços significatius.
Washington insisteix que els iranians han d’abandonar tot el seu enriquiment d’urani, limitar el seu programa de míssils balístics i acabar amb el suport a les seves milícies afins a tota la regió per retirar l’amenaça d’un atac i començar a aixecar sancions.
