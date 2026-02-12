Junts creu que les restriccions pel vent haurien d'haver estat territorialitzades i per franges horàries
El grup demana la compareixença de Parlon al Parlament perquè expliqui les mesures davant l'episodi meteorològic
ACN - Redacció
Barcelona
El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha defensat que les restriccions establertes pel Govern davant l'episodi de ventades haurien d'haver estat territorialitzades i ajustades per franges horàries d'acord amb les recomanacions del Meteocat. Així ho ha dit en el marc del ple del Parlament. De fet, el grup ha registrat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió al Parlament perquè expliqui els criteris que ha seguit per decretar les restriccions.
Fonts de Junts afegeixen que cal garantir la seguretat dels ciutadans "sense penalitzar innecessàriament municipis i activitats en les zones i hores en què el risc no és el mateix".
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»