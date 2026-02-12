Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Junts creu que les restriccions pel vent haurien d'haver estat territorialitzades i per franges horàries

El grup demana la compareixença de Parlon al Parlament perquè expliqui les mesures davant l'episodi meteorològic

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en roda de premsa

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, en roda de premsa / x

ACN - Redacció

Barcelona

El portaveu de Junts al Parlament, Salvador Vergés, ha defensat que les restriccions establertes pel Govern davant l'episodi de ventades haurien d'haver estat territorialitzades i ajustades per franges horàries d'acord amb les recomanacions del Meteocat. Així ho ha dit en el marc del ple del Parlament. De fet, el grup ha registrat la compareixença de la consellera d'Interior, Núria Parlon, en comissió al Parlament perquè expliqui els criteris que ha seguit per decretar les restriccions.

Fonts de Junts afegeixen que cal garantir la seguretat dels ciutadans "sense penalitzar innecessàriament municipis i activitats en les zones i hores en què el risc no és el mateix".

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  3. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  4. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
  7. Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
  8. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»

Els edificis del Guimerà es fan mirar

Els edificis del Guimerà es fan mirar

Mascotes sota lupa: quines pots tenir a casa i quines et poden portar problemes

Mascotes sota lupa: quines pots tenir a casa i quines et poden portar problemes

La Policia Local d'Igualada deté un individu que havia sostret eines de la brigada de Sant Martí Sesgueioles

La Policia Local d'Igualada deté un individu que havia sostret eines de la brigada de Sant Martí Sesgueioles

Els cops de vent més forts a la Catalunya Central es concentren en punts elevats

Els cops de vent més forts a la Catalunya Central es concentren en punts elevats

Dos de cada tres catalans no han pogut teletreballar durant el temporal: “Les primeres hores han estat de nervis i caos”

Dos de cada tres catalans no han pogut teletreballar durant el temporal: “Les primeres hores han estat de nervis i caos”

Representants bagencs de Junts celebren al Congrés l’aprovació de la llei contra la multireincidència

Representants bagencs de Junts celebren al Congrés l’aprovació de la llei contra la multireincidència

Necrològiques del 13 de febrer del 2026

Necrològiques del 13 de febrer del 2026

El Govern justifica les mesures preses pel Ventcat i assegura que han servit per reduir "riscos"

El Govern justifica les mesures preses pel Ventcat i assegura que han servit per reduir "riscos"
Tracking Pixel Contents