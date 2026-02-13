Anticorrupció podria rebaixar més la petició de presó per a Aldama
La vista al Suprem contra Ábalos, Koldo García i el comissionista permet fotografiar-los per primera vegada al banc dels acusats
Cristina Gallardo
El fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, va obrir la porta ahir a l’audiència preliminar celebrada al Tribunal Suprem per la causa de les mascaretes a rebaixar la petició de 7 anys de presó per al comissionista Víctor de Aldama. "La discussió pot ser entre si aquesta col·laboració és qualificada o determina l’atenuant com a molt qualificada o no. Però amb caràcter previ, sens dubte a la celebració del judici oral, això em sembla que no era oportú", va explicar el representant del Ministeri Fiscal, que en l’escrit d’acusació ja va aplicar l’atenuant de confessió per a aquest empresari, amb una petició de presó molt menor que la dels altres dos integrants de l’organització criminal: l’exministre José Luis Ábalos 24 anys i Koldo García 19 anys i 6 mesos. La vista celebrada ahir al Suprem contra l’exministre José Luis Ábalos, el qui va ser el seu assessor Koldo García i l’empresari Aldama, un tràmit previ al judici pel "pelotazo" milionari als contractes de mascaretes per al Ministeri de Transports, va permetre fotografiar-los per primera vegada asseguts al banc dels acusats, on van seguir la sessió.
