Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Anticorrupció podria rebaixar més la petició de presó per a Aldama

La vista al Suprem contra Ábalos, Koldo García i el comissionista permet fotografiar-los per primera vegada al banc dels acusats

Anticorrupció podria rebaixar més la petició de presó per a Aldama

Anticorrupció podria rebaixar més la petició de presó per a Aldama / José Luis Roca

Cristina Gallardo

Madrid

El fiscal en cap d’Anticorrupció, Alejandro Luzón, va obrir la porta ahir a l’audiència preliminar celebrada al Tribunal Suprem per la causa de les mascaretes a rebaixar la petició de 7 anys de presó per al comissionista Víctor de Aldama. "La discussió pot ser entre si aquesta col·laboració és qualificada o determina l’atenuant com a molt qualificada o no. Però amb caràcter previ, sens dubte a la celebració del judici oral, això em sembla que no era oportú", va explicar el representant del Ministeri Fiscal, que en l’escrit d’acusació ja va aplicar l’atenuant de confessió per a aquest empresari, amb una petició de presó molt menor que la dels altres dos integrants de l’organització criminal: l’exministre José Luis Ábalos 24 anys i Koldo García 19 anys i 6 mesos. La vista celebrada ahir al Suprem contra l’exministre José Luis Ábalos, el qui va ser el seu assessor Koldo García i l’empresari Aldama, un tràmit previ al judici pel "pelotazo" milionari als contractes de mascaretes per al Ministeri de Transports, va permetre fotografiar-los per primera vegada asseguts al banc dels acusats, on van seguir la sessió.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  3. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  4. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
  7. Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
  8. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»

Una àmplia majoria aprova la llei contra els delinqüents reincidents

Una àmplia majoria aprova la llei contra els delinqüents reincidents

Díaz assistirà amb els ministres de Sumar a la presentació de la nova aliança

Díaz assistirà amb els ministres de Sumar a la presentació de la nova aliança

Felip VI aplica a la família reial la pujada salarial de l’1,5% dels funcionaris

Felip VI aplica a la família reial la pujada salarial de l’1,5% dels funcionaris

Restringir la mobilitat o adaptar les ciutats

Restringir la mobilitat o adaptar les ciutats

Augmenta el nombre d’alumnes amb plans individualitzats d’aprenentatge

Augmenta el nombre d’alumnes amb plans individualitzats d’aprenentatge

Eixos comercials a mig gas

Eixos comercials a mig gas

Dos morts i un ferit greu en l’incendi d’un pis a Xàbia

Dos morts i un ferit greu en l’incendi d’un pis a Xàbia

L’argentí Milei aconsegueix que el Senat li aprovi la reforma laboral

L’argentí Milei aconsegueix que el Senat li aprovi la reforma laboral
Tracking Pixel Contents