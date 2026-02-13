La Cambra catalana avala el pacte per a un nou finançament
El ple també aprova que Catalunya pugui recaptar de manera íntegra l’IRPF i "combatre" la compra especulativa de pisos
C. C. / S. G.
Una de freda i una de calenta. Després de la reprovació de la consellera Sílvia Paneque pel caos a Rodalies, el Govern i els seus socis van aconseguir l’aval del Parlament al nou finançament acordat entre els socialistes i ERC al Congrés. És la segona vegada que el pacte que ha d’aportar 4.700 milions de més a les arques de la Generalitat se sotmetia a l’escrutini de la Cambra, aquesta vegada en un ple per debatre sobre com reparar l’"ascensor social" a Catalunya i pal·liar les desigualtats. Va obtenir el suport del PSC, ERC i els Comuns. La CUP, per error, va avalar el redactat presentat pel PSC, tot i que va corregir la relliscada en els altres dos redactats, mentre que la resta de partits hi van votar en contra.Una de freda i una de calenta. Després de la reprovació de la consellera Sílvia Paneque pel caos a Rodalies, el Govern i els seus socis han aconseguit l’aval del Parlament al nou finançament acordat entre els socialistes i ERC al Congrés. És la segona vegada que el pacte que ha d’aportar 4.700 milions de més a les arques de la Generalitat se sotmetia a l’escrutini de la Cambra, aquesta vegada en el marc d’un ple per debatre sobre com reparar l’"ascensor social" a Catalunya i pal·liar les desigualtats. De nou, ha obtingut el suport de PSC, ERC i els Comuns. La CUP, per error, ha avalat el redactat presentat pel PSC –els tres partits han presentat propostes similars per separat-, tot i que ha corregit la relliscada en els altres dos redactats, mentre que la resta de partits han votat en contra.
També es va aprovar que Catalunya pugui recaptar íntegrament l’IRPF i "combatre" la compra especulativa de vivenda, demandes que són condicions sine qua non d’ERC i els Comuns en plena negociació dels pressupostos del 2026. El bloc d’esquerres, la CUP inclosa, va defensar la mesura. A proposta d’ERC, va prosperar "obrir la porta a una participació directa a l’IVA per finançar les competències pròpies", mesura que el PSC va recolzar. Els republicans van aconseguir que hi hagi mecanismes de control i sanció efectius contra els incompliments de la limitació del preu dels lloguers i de la regulació dels habitatges d’ús turístic. Així mateix, ERC i els Comuns van aconseguir que s’estableixi una prestació universal per a la cura dels fills i que es creï una oficina per a la lluita contra la pobresa infantil. Tot l’aprovat són resolucions que la Generalitat té el deure de complir, però que no tenen efectes coercitius.També s’ha aprovat que Catalunya pugui recaptar íntegrament l’IRPF i "combatre" i "acabar" amb la compra especulativa de vivenda, demandes que són condicions ‘sine qua non’ d’ERC i els Comuns en plena negociació dels pressupostos de 2026. A les portes que el Govern detalli com pretén posar límit a la compra especulativa de vivenda, el bloc d’esquerres, CUP inclosa, ha tornat a defensar la mesura. En matèria de finançament i a proposta d’ERC, ha prosperat "obrir la porta a una participació directa en l’IVA per finançar les competències pròpies", mesurada que a la que el PSC ha donat el seu sí. I els republicans han tirat endavant també que hi hagi mecanismes de control i sanció efectius contra els incompliments de la limitació del preu dels lloguers i de la regulació de les vivendes d’ús turístic i del lloguer de temporada i per habitacions. Així mateix, ERC i els Comuns han aconseguit que prosperessin les seves demandes que hi hagi una prestació universal per a cura dels fills i que es creï una oficina per a la lluita contra la pobresa infantil. Tot l’aprovat són resolucions que la Generalitat té el deure de complir, però que no tenen efectes coercitius. És a dir, si no ho fa, no passa res.
Junts, que havia propiciat el debat monogràfic, no va aconseguir tirar endavant la majoria de les seves propostes. El concert econòmic per a Catalunya es va rebutjar per cinquena vegada des de juliol del 2025 –ERC es va abstenir en aquest punt– i la seva pretensió de reprovar l’Executiu de Salvador Illa per la seva "dependència del Govern central", una cosa que, segons el seu parer, "comporta una mala gestió que afecta directament la ciutadania".Junts, que havia propiciat el debat monogràfic, no ha aconseguit, en canvi, tirar endavant la majoria de les seves propostes. El concert econòmic per a Catalunya s’ha tornat a rebutjar per cinquena vegada en el ple des de juliol de 2025 -ERC s’ha abstingut en aquest punt-, igual com la seva pretensió de reprovar a tot l’executiu de Salvador Illa per la seva "dependència del Govern", alguna cosa que, al seu judici "comporta una mala gestió que afecta directament a la ciutadania".
En plena crisi de Rodalies, i després d’aconseguir que la majoria de l’hemicicle reclami que Paneque sigui cessada, es va rebutjar el traspàs d’infraestructures de titularitat estatal.
