Díaz assistirà amb els ministres de Sumar a la presentació de la nova aliança
Ana Cabanillas
Els ministres de l’ala minoritària del Govern estaran en l’acte del dissabte 21 de febrer a Madrid per al llançament de la nova aliança d’esquerres. Els quatre partits que tenen presència en el Consell de Ministres, IU, Més Madrid, els Comuns i Moviment Sumar, escenificaran el compromís de presentar-se junts en les pròximes generals. La previsió és que la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, vagi a la cita, segons fonts coneixedores. Des del seu equip eviten confirmar-ho.Els ministres de l’ala minoritària del Govern estaran en l’acte de dissabte vinent 21 de febrer a Madrid per al llançament de la nova aliança d’esquerres. Els quatre partits amb presència en el Consell de Ministresses, IU, Més Madrid, Comuns, i Moviment Sumar, escenificaran el seu compromís de presentar-se junts en les pròximes generals en la presentació, a la qual assistiran els màxims dirigents d’aquestes formacions, però també els seus representants en el Govern. La previsió en el dia d’avui és que la vicepresidenta segona del Govern, Yolanda Díaz, acudeixi a la cita, segons fonts coneixedora. Des del seu equip eviten confirmar la decisió.
Els detalls de l’acte encara s’estan perfilant, però una de les decisions preses en les últimes hores consisteix a incloure entre els assistents els titulars dels ministeris de Govern, sense que estigui clar quin serà el seu paper en l’acte. Hi seran el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, dels Comuns; de Sanitat, Mónica García, de Més Madrid; de Drets Socials, Pablo Bustinduy, i d’Infància i Joventut, Sira Rego, d’IU. També es preveu l’assistència de la ministra de Treball, Díaz, que ha emfatitzat la necessitat de construir "esperança", indicant que parlar de "noms" és un "gravissim error", després que IU en qüestionés la continuïtat com a líder.Els detalls de la cita encara s’estan perfilant, però una de les decisions preses en les últimes hores consisteix a incloure entre els assistents als titulars dels ministeris de Govern, sense que estigui encara clar quin serà el seu paper en l’acte. Així, estaran el ministre de Cultura, Ernest Urtasun, per part dels Comuns; de Sanitat, Mónica García, líder de Més Madrid; de Drets Socials, Pablo Bustinduy; i d’Infància i Joventut, Sira Rego, d’IU. A ells preveu sumar-se la també ministra de Treball, Díaz, que en els últims dies s’ha esforçat a situar el focus la construcció del projecte i la necessitat de construir "esperança", assegurant que és un "gravíssim error" parlar de "noms". Tot això, després que IU qüestionés la seva continuïtat com a líder de la pròxima coalició.
Debat sobre el lideratge
El debat sobre qui liderarà el projecte es va obrir de manera inesperada i totes les formacions miren d’ajornar-lo. La presència de Díaz el 21 de febrer ha generat expectació, ja que la vicepresidenta segona no ha aclarit si es postularà com a candidata de la futura coalició.El debat entorn de qui haurà de liderar el projecte es va obrir d’una manera inesperada, i totes les formacions tracten ara d’ajornar-lo. En aquest escenari, la presència o no de Yolanda Díaz el 21 de febrer ha generat certa expectació, ja que la vicepresidenta segona no ha aclarit si preveu tornar a postular-se per reeditar-se com a candidata de la futura coalició. Un dels primers debats que es van obrir arran d’aquest acte va ser precisament la conveniència o no que acudissin les cares més visibles dels partits. Un debat que està en el dia d’avui resolt.
Amb el lema Un pas endavant, els quatre partits del Govern han convocat demà dissabte a les 11.30 hores en el Cercle de Belles Arts (Madrid) la seva posada de llarg per llançar el germen de la seva futura coalició, com va avançar EL PERIÓDICO al novembre. Aquesta aliança és un compromís de cara a les pròximes eleccions generals, però els seus membres desitgen que sigui extensible al cicle d’autonòmiques i municipals.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»