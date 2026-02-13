Els EUA estrenyen el setge sobre Cuba i la situen a punt del col·lapse
Trump i Rubio, el seu secretari d’Estat, han extremat una pressió econòmica que fa més pròxima una crisi humanitària a l’illa / L’Havana declara l’emergència i marca línies vermelles per al diàleg
Idoya Noain
Els últims 15 dies, des que Donald Trump va imposar el 29 de gener amb una ordre executiva un embargament efectiu de vendes estrangeres de petroli a Cuba, ha entrat en caiguda lliure la ja delicada situació econòmica de l’illa, que havia vist tancar-se l’aixeta de combustible que arribava de Veneçuela. El Govern de l’Havana ha declarat una emergència. Diverses aerolínies suspenen vols, s’intensifiquen les apagades, s’aguditza l’escassetat i malgrat enviaments d’ajuda humanitària de països com Mèxic i Xile, les Nacions Unides ja han advertit del risc de col·lapse.
Així que la nació i els seus 11 milions d’habitants van a la deriva, Washington no deixa d’estrènyer el setge i afegeix així sogues a la de l’embargament que fa dècades que aplica. Per a molts, la resistència s’acaba i la possibilitat d’un canvi se sent més a prop que mai en els 67 anys des que va triomfar la revolució comunista i Fidel Castro va arribar al poder, un temps en què 13 presidents han passat per la Casa Blanca.
Queden, però, interrogants oberts molt transcendentals: com encaixen els objectius de Trump amb els del seu secretari d’Estat, Marco Rubio, amb una obsessió personal amb el canvi de règim a l’illa d’on se’n van anar els seus pares; fins on collarà la Casa Blanca, i quan consideraran que els seus objectius finals respecte a l’Havana, no marcats públicament, estan complerts.
La pressió, en efecte, és innegable i té unes conseqüències molt reals. Després de l’operació a Veneçuela contra Maduro, Cuba va perdre el seu principal subministrament de petroli. Caracas enviava entre 27.000 i 35.000 barrils diaris de cru a un país que amb la seva producció pròpia només pot cobrir el 40% de les seves necessitats.
L’ordre executiva del gener de Trump, que amenaçava amb aranzels a qualsevol que vengués o subministrés petroli a l’illa, va ser l’estocada final de pressió per a l’altre proveïdor principal, Mèxic, que havia estat enviant uns 20.000 barrils diaris a l’illa. Ara el Govern de Claudia Sheinbaum envia ajuda humanitària i ahir van arribar dos vaixells carregats amb més de 500 tones d’aliments. Xile també ha anunciat enviament d’ajuda humanitària i s’està organitzant una flotilla. Rússia, per la seva banda, no ha volgut clarificar si mirarà d’enviar combustible a l’illa. "És impossible parlar d’aquestes coses ara en públic per raons òbvies", va dir Dmitri Peskov, portaveu del Kremlin, que va insistir que Moscou no vol una escalada amb Washington per Cuba. "Probablement encara pensem que hi haurà un diàleg constructiu", deia ahir. Si n’hi ha o no entre Washington i l’Havana és una incògnita. A principis d’aquest mes, a Mar-a-Lago, i després de definir Cuba com "una nació fallida" que "ja no té Veneçuela per aguantar-la", Trump va assegurar: "Estem parlant amb gent de Cuba, gent a dalt de tot, per veure què passa. Crec que arribarem a un acord amb Cuba".
No hi ha, en qualsevol cas, dades oficials i tampoc oficioses de dates, participants o localització de les converses. Tant Trump com Rubio, a diferència del que van fer durant mesos amb Veneçuela, no parlen gaire en públic de Cuba. I tot i que la discreció extrema sempre ha sigut la tònica en els contactes amb l’illa, com es va provar quan en la presidència de Barack Obama ni el Departament d’Estat va ser informat del diàleg que van auspiciar el Vaticà i el Canadà, aquesta vegada es qüestiona més que les converses estiguin tenint lloc.
S’ha posat en dubte la veracitat d’informacions amb fonts anònimes que apuntaven a la suposada trobada a Mèxic de la CIA amb Alejandro Castro Espín, el fill de Raúl Castro, o a la implicació en les converses del mexicà Efraín Guadarrama. Oficialment, el Govern cubà, a través de declaracions a diversos mitjans de Carlos Fernández de Cossío, número 2 de la Cancelleria d’Exteriors, ha negat el diàleg d’alt nivell. "Fins ara hi ha hagut alguns intercanvis de missatges, però no podem dir que hàgim establert un diàleg bilateral", va repetir el diplomàtic en un missatge del qual es fan ressò altres fonts cubanes, que parlen de contactes "purament tècnics".
Repatriació de migrants
El Departament d’Estat nord-americà, també emparant-se en l’anonimat, ha parlat a The New York Times de contactes "no substantius" i centrats, per exemple, en la repatriació d’immigrants, ara que Trump ha tret les proteccions a molts cubans, amb 45.000 ordres de deportació i més de mig milió en risc. I les fonts del rotatiu també deien que hi hauria més disposició a un diàleg més profund si Cuba fes ofertes com una obertura més àmplia a les empreses privades o a l’existència de partits polítics.
De moment, almenys en públic, aquest no sembla el camí de l’Havana. El president cubà, Miguel Díaz-Canel, ha obert la porta al diàleg tot i que marcant línies vermelles: "Sense condicionaments previs, en una posició d’iguals, de respecte a la nostra sobirania, independència i autodeterminació". Cuba també ha donat senyals d’estar disposada a renovar la cooperació en terrenys que no són els que ara interessen més a Washington, i en molts dels quals Trump va ser qui va tancar el diàleg: ciberseguretat, lluita contra el terrorisme, blanqueig de diners, altres delictes financers o el tràfic de persones.
Part de la clau sobre com avança la Casa Blanca és com es cobreix la distància ideològica que separa Trump de Rubio, perquè el president no té ni el mateix compromís emocional ni la mateixa dependència política dels cubanonord-americans que l’antic senador de Florida. S’hauria de veure si els votants cubans de Miami acceptarien a Cuba una cosa com el que ha passat a Veneçuela, on s’ha situat Delcy Rodríguez en el poder.
A Trump li pot interessar més que l’Havana es plegui que no pas que el règim col·lapsi. Per això, tot i que en el seu primer mandat va prendre 240 mesures que van intensificar la pressió sobre Cuba, pot posar fre a les peticions més maximalistes dels falcons en la línia de Rubio que han pretès ofegar per complet el règim mirant de tancar més els diners que arriben del turisme, de les missions mèdiques cubanes a l’exterior o d’aquestes remeses que fan que entrin uns 2.000 milions de dòlars a l’any a l’illa.
