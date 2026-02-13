Els EUA es refermen a Veneçuela amb un acord energètic "històric"
Trump avala la gestió de Delcy Rodríguez i envia a Caracas el seu secretari d’Energia
Abel Gilbert
Donald Trump aterrarà avui a Fort Bragg, una base militar a Carolina del Nord, per reunir-se amb les forces especials que van segrestar Nicolás Maduro a Caracas el 3 de gener. Segurament dirà davant seu: "Missió complerta". I no només pel seu aspecte militar, sinó per les derivacions polítiques. Abans de la trobada una sèrie d’episodis rellevants informen de l’estat de les relacions entre els EUA i Veneçuela. La presidenta "encarregada", Delcy Rodríguez, va dibuixar el millor dels somriures davant les càmeres quan va saludar dimecres el secretari d’Energia nord-americà, Christopher Wright, a Caracas.
La reunió va tenir rellevància històrica: Wright és el funcionari de més alt rang de l’Administració del republicà a visitar el país sud-americà i és l’home directament involucrat en l’obsessió de Trump a Veneçuela: el petroli. De fet, Wright va arribar unes hores abans que l’Oficina de Control d’Actius Estrangers del Departament del Tresor habilités unes operacions petrolieres prohibides fins ara per les sancions dels EUA de l’era Maduro.
Missatge del magnat
Wright va arribar amb un aval a la seva amfitriona de la Casa Blanca. "Avui porto un missatge del president Trump. Ell té un compromís apassionat per transformar del tot la relació entre els Estats Units i Veneçuela, com a part d’una agenda més àmplia per fer que les Amèriques tornin a ser grans", va manifestar l’enviat presidencial des del palau de Miraflores. "Hem de treballar plegats nord-americans i veneçolans, que aquest any podem augmentar moltíssim la producció de petroli, de gas natural i d’energia elèctrica a Veneçuela, però el més important, per damunt de tot, és augmentar les oportunitats d’ocupació, els salaris i la qualitat de vida per a tots els veneçolans i fent-ho beneficiarem els Estats Units, l’hemisferi occidental i la nostra associació futura".
El secretari d’Energia té previst visitar "alguns dels camps petroliers del país per constatar de primera mà com l’històric acord energètic entre els Estats Units i Veneçuela, impulsat pel president Trump, està promovent la pau i la prosperitat". Rodríguez va dir que la conversa va girar sobre l’"establiment d’una associació productiva" i "una agenda energètica beneficiosa per als dos països".
Paral·lelament a això, Rodríguez va advertir que "quan torni al país" la dirigent de l’oposició i premi Nobel de la pau, María Corina Machado, haurà de "respondre" per les decisions polítiques que va adoptar prèvies a l’operació que va derivar en la "captura" de Maduro. "¿Per què va demanar una intervenció militar, per què va demanar sancions contra Veneçuela i per què va celebrar les accions que van tenir lloc a començaments de gener?", va assenyalar a NBC News.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»