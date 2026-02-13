Els líders europeus fixen un full de ruta per reactivar la competitivitat
La fórmula per transformar l’economia comunitària passaria per un règim únic més simplificat, gegants europeus i diverses velocitats
Beatriz Ríos
Un mercat per a una sola Europa, aquest és l’objectiu que s’han marcat els líders de la Unió Europea (UE) en una cimera informal que va tenir lloc al castell medieval d’Alden Biesen a Bilzen-Hoeselt (Bèlgica), on van pactar un full de ruta per rellançar la competitivitat que hauran de traduir en compromisos concrets durant el Consell Europeu del març.Un mercat per a una sola Europa, aquest és l’objectiu que s’han marcat els líders de la Unió Europea en una cimera informal celebrada al castell medieval d’Alden Biesen a Bilzen-Hoeselt (Bèlgica), en la que han pactat un full de ruta per rellançar la competitivitat que hauran de traduir en compromisos concrets durant el Consell Europeu de març.
"Els líders han acceptat el desafiament d’Enrico Letta de passar d’un mercat únic incomplet a un mercat per a una Europa", va dir el president del Consell Europeu, António Costa. "Aquest retir va suposar un canvi radical", va manifestar el portuguès, que aposta per aquest tipus de cimeres informals com a model per avançar en qüestions complexes que, sovint, s’encallen en marcs més rígids."Els líders han acceptat el desafiament d’Enrico Letta de passar d’un mercat únic incomplet a ‘Un mercat per a una Europa’", ha dit el president del Consell Europeu, António Costa. "Aquest retir va suposar un canvi radical", ha manifestat el portuguès que aposta des que arribés al càrrec per aquest tipus de cimeres informals com a model per avançar a nivell polític en qüestions complexes que, sovint, s’encallen en marcs més rígids.
Els líders van acostar postures en qüestions fonamentals. L’objectiu és que aquestes eines i reformes estiguin a punt entre aquest any i el que ve.Els líders han acostat postures en qüestions fonamentals. Ara, serà la Comissió Europea qui tingui fins al Consell Europeu de març, d’aquí tot just un mes, per posar sobre la taula propostes concretes. L’objectiu és que aquestes eines i reformes estiguin llestes i en marxa entre aquest any i el que ve. "Presentaré un full de ruta d’una Europa, un mercat", va dir la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. "Un pla d’acció que mostra el que farem amb els terminis, objectius i un límit de temps", va remarcar l’alemanya, que es va comprometre a pactar aquest full de ruta amb els governs europeus i l’Eurocambra."Presentaré un full de ruta d’Una Europa, un mercat", ha dit la presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen. "Un pla d’acció que mostra molt detalladament el que farem amb els terminis, amb objectius i amb un límit de temps", ha remarcat l’alemanya, que s’ha compromès a pactar aquest full de ruta tant amb els governs europeus com amb l’Eurócamara.
Menys paperassa
"Hi ha acord unànime per seguir endavant amb la nostra ambiciosa agenda de simplificació", va dir Costa. La Comissió ha presentat paquets per eliminar, reduir o simplificar normes en àmbits que van des del tecnològic fins al medi ambient i continuarà avançant en aquest sentit. Brussel·les reclama als països que harmonitzin les normes i evitin duplicitats."Hi ha acord unànime per seguir endavant amb la nostra ambiciosa agenda de simplificació", ha dit Costa. La Comissió ha presentat una desena de paquets per eliminar, reduir o simplificar normes en àmbits que van des del tecnològic fins al medi ambient i continuarà avançant en aquest sentit. A més, Brussel·les mira a les capitals i reclama als països també que harmonitzin les normes i evitin duplicitats.
A més, Von der Leyen va reiterar que el seu Executiu presentarà en les pròximes setmanes el règim 28, que introduirà normes comunes per a les empreses que operen en diferents països. L’objectiu és reduir la paperassa i facilitar que aquestes companyies puguin operar en aquest mercat que els europeus aspiren a unificar. "Una regla única i senzilla: aquesta és l’ambició", va dir la presidenta.A més, Von der Leyen ha reiterat que el seu Executiu presentarà en les pròximes setmanes el conegut com a ‘règim 28’, que introduirà normes comunes per a les empreses que operen en diferents països. L’objectiu és reduir la paperassa i facilitar que aquestes companyies puguin operar en aquest mercat que els europeus aspiren a unificar. "Una regla única i senzilla: aquesta és l’ambició", ha dit la presidenta.
Amb aquesta cimera, cau una altra idea que va ser tabú durant anys per por de l’impacte en el mercat únic. "Els dirigents volen que sorgeixin autèntics campions europeus en sectors estratègics", va dir Costa. Una idea impulsada per França.Amb aquesta cimera, cau una altra idea que va ser tabú durant anys, precisament per por de l’impacte que podia tenir al mateix mercat únic. "Els dirigents volen que sorgeixin autèntics campions europeus en sectors estratègics", ha dit Costa. Una idea impulsada durant anys per França. Von der Leyen presentarà noves directrius sobre fusions a l’abril que reflecteixin aquesta idea. "Aquestes noves directrius facilitaran l’aparició de grans líders europeus en plena competició internacional", va dir el president francès, Emmanuel Macron, al terme de la cimera.Von der Leyen presentarà unes noves directrius sobre fusions el mes d’abril vinent que reflecteixin aquesta idea. "Aquestes noves directrius sobre fusions facilitaran l’aparició de grans líders europeus plena competició internacional", ha dit el president francès, Emmanuel Macron, al terme de la cimera.
Una altra de les qüestions que França recolza i que sembla guanyar tracció entre els líders en la qüestió de la ‘preferència europea’ per protegir certs sectors estratègics. "Hi ha un ampli acord sobre la necessitat d’utilitzar-lo als sectors estratègics seleccionats de forma proporcional i dirigida, després de l’anàlisi en profunditat per identificar què, on és necessari i útil", ha matisat Costa."No hi hacap mena de dubte que a Europa falta inversió", va reconèixer el president del Consell Europeu. Des de fa dècades, els europeus miren de completar un mercat únic de capitals. La Comissió Europea va presentar fa unes setmanes una Unió de l’Estalvi i la Inversió per desbloquejar aquest debat."No hi ha dubte que a Europa falta inversió", ha reconegut el president del Consell Europeu. Des de fa dècades, els europeus miren de completar un mercat únic de capitals. La mateixa Comissió Europea va presentar fa unes setmanes una Unió de l’Estalvi i la Inversió amb l’objectiu de desbloquejar aquest debat.
"Volem completar la primera fase de la Unió de l’Estalvi i la Inversió, que inclou la integració del mercat, la supervisió i la titulització, per al juny", va anunciar la presidenta. Si no hi ha prou avanços, Von der Leyen va obrir la porta a fer ús de la cooperació reforçada, un model que permet a un grup de països avançar en qüestions on no hi hagi prou majoria entre els Vint-i-set."Volem completar la primera fase de la Unió de l’Estalvi i la Inversió, que inclou la integració del mercat, la supervisió i la titulització, per al juny", ha explicat la presidenta. Però si no hi ha prou avenços, Von der Leyen ha obert la porta a fer ús de la cooperació reforçada, un model que permet a un grup de països avançar en qüestions on no hi hagi prou majoria entre els Vint-i-set.
L’alemanya va apuntar al règim 28 com una altra qüestió en la qual han de treballar amb tots aquells països que tinguin voluntat de fer-ho més ràpid, certificant que la UE opta per avançar a diverses velocitats.
Una altra qüestió en la qual no hi ha encara acord, però que la Comissió Europea s’ha compromès a abordar al març, són els alts preus de l’energia, que són un llast per a bona part de la indústria. Von der Leyen explorarà si és possible abandonar el model que pren la font d’energia més cara com referència per determinar els preus de l’electricitat, tal com demana Espanya.Una altra qüestió en la qual no hi ha acord però que la Comissió Europea s’ha compromès a abordar al març són els alts preus de l’energia. Una qüestió que llasta a bona part de la indústria. Von der Leyen explorarà de nou si és possible abandonar el model que pren la font d’energia més cara de referència a l’hora de determinar els preus de l’electricitat, tal com demana Espanya.
La reunió del Consell Europeu va començar sense la presència d’alguns líders. La italiana Georgia Meloni, l’alemany Friedrich Merz i el belga Bart de Wever havien organitzat una cimera prèvia a la trobada a Lieja, auna hora i mitja de distància. No tots els líders estaven convidats i a alguns no els va agradar la jugada. Espanya va criticar l’organització a Itàlia, al·legant que el president del Govern, Pedro Sánchez, havia vingut a la cimera convocada pel president del Consell Europeu i va criticar que Meloni decidís contraprogramar Costa.
