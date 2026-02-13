ERC pacta amb el Govern 90 places més de jutges
M. Á. R / J. G. A / Q. B.
ERC ha arribat a un acord amb el Govern de Pedro Sánchez per crear 90 noves places de jutges a Catalunya el 2027, una xifra que se sumarà a les 91 ja anunciades per a aquest any amb l’objectiu de reforçar els tribunals d’instància. Fonts d’ERC reivindiquen que d’aquesta manera s’acostarà "el nombre de jutges per habitant a la mitjana europea". El pacte va arribar just el dia en què el Congrés debatia la proposició de llei contra la multireincidència. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, va precisar que Catalunya comptarà amb una plantilla judicial de més de 1.000 jutges abans que acabi la legislatura.
Amb prou feines unes setmanes després que el Ministeri de Justícia anunciés la creació de 500 noves places de jutges, de les quals 91 seran a Catalunya, ERC ha tancat un acord per mantenir aquesta ampliació a l’any vinent, amb la qual cosa s’augmentarà en una quantitat molt similar. Així, les fonts republicanes afirmen que el pacte permet "reforçar la Justícia mitjançant un increment significatiu del nombre de jutges" en 181 places en dos anys. "El Govern es compromet a augmentar de manera decidida la plantilla judicial, amb l’objectiu d’acostar el nombre de jutges per habitant a la mitjana europea", recalquen aquestes fonts abans d’assenyalar que amb aquest increment es passarà de 870 jutges a aproximadament 1.050 en tan sols dos anys, cosa que suposa un increment del 20,8%.
Subscriu-te per seguir llegint
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»