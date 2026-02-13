Feijóo proposa un pla nacional de l’aigua per evitar sequeres i inundacions
El president del PP planteja una estratègia de revisió de tots els embassaments i preses que estan en un nivell màxim a Espanya
JAVIER ALONSO
Després dels greus problemes de gestió de la dana al País Valencià i dels incendis a Castella i Lleó de l’estiu passat, el president del PP, Alberto Núñez Feijóo ha trobat a la Junta d’Andalusia un model per situar com a exemple nacional davant d’una emergència. Les borrasques han deixat més d’11.000 desallotjaments, municipis evacuats completament com Grazalema, classes suspeses, gairebé 12.000 incidències gestionades, una persona morta a Màlaga i pèrdues que superaran previsiblement 3.000 milions d’euros. Una de les crisis més complexes i devastadores que ha patit Andalusia i que, a més, s’ha produït just després de la tragèdia ferroviària d’Adamuz. En tots dos casos el Govern d’Espanya i la Junta d’Andalusia han treballat de manera conjunta amb un ampli desplegament d’efectius i màxima coordinació.
Les borrasques que s’han encadenat a Espanya han afectat especialment Andalusia però també altres territoris com Extremadura, Castella-la Manxa o Catalunya ahir. Fa poc més d’un any, però, s’afrontava la pitjor sequera en dècades amb situacions d’emergència màxima a províncies com Almeria o Màlaga. Per això el president del PP va reiterar ahir a Jerez la necessitat que hi hagi un pla nacional de l’aigua. "Necessitem parlar d’aigua al nostre país. Hem de dissenyar una estratègia, un pla nacional, per prevenir sequeres i els efectes de les inundacions. Si no tenim una planificació intentarem resoldre els problemes sense una solució global".
Com a primera mesura concreta, Feijóo va advertir de la situació en què estan les preses i embassaments a tot Espanya que han de ser revisades. "Necessitem més manteniment i seguretat perquè no passi com amb la tragèdia d’Adamuz o l’apagada. El nivell d’aigua embassada és en nivells màxims. Cal assegurar-se que es compleixen totes les mesures de seguretat". Segons les dades difoses pel líder popular, Espanya és el primer país de la UE en el nombre de preses, amb unes 2.400, de les quals 1.000 són grans preses.
Andalusia ja ha entrat en la fase següent de recuperació després de les destrosses de les borrasques. La Junta ja ha elaborat la seva llista de peticions per al Govern, entre les quals hi ha l’activació del Fons de Contingència, el Fons de Solidaritat Europeu, la flexibilització de les regles de despesa o la possibilitat de fer servir romanents per a un pla d’inversió. I el president del PP va recollir el guant per assumir el lideratge d’aquesta reivindicació al Congrés dels Diputats.
