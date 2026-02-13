Felip VI aplica a la família reial la pujada salarial de l’1,5% dels funcionaris
Pilar Santos
Felip VI ha aplicat al seu sou i als de la seva dona i la seva mare la pujada salarial de l’1,5% aprovada per als funcionaris de l’Estat. Segons va informar la Zarzuela ahir, el Rei cobrarà aquest any 290.000 euros (4.311 més que el 2025), Letícia, 160.000 euros (2.881 més), i la reina Sofia, 131.000 (2.438 més). Joan Carles I no rep ni un sol euro públic des d’abril del 2020, quan el seu fill li va retirar l’assignació que li havia posat després de l’abdicació arran de publicar-se diverses informacions periodístiques sobre la seva fortuna oculta.
La quantitat que va rebre la direcció de l’Estat per a l’exercici 2026 és de 8.431.150,00 euros, la mateixa des de 2023, ja que els Pressupostos Generals de llavors continuen en vigor. El Govern els ha anat prorrogant per la incapacitat d’aprovar-ne de nous per falta de suports. En tot cas, aquesta quantitat no respon al cost total de la monarquia espanyola, ja que hi ha diverses partides que estan incloses en els comptes dels ministeris, per exemple la seguretat, que paguen Interior i Defensa, o la conservació dels edificis que usen, de què es fa càrrec Presidència per mitjà de Patrimoni Nacional.
