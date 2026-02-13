Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Agressió sexual

El jutge accepta la rectificació de Mouliaá i torna a citar Errejón per comunicar-li l’obertura de judici per agressió sexual

L’actriu demana que se li imposin 30.000 euros de fiança per assegurar la responsabilitat civil

L’exdiputat de Sumar Íñigo Errejón

L’exdiputat de Sumar Íñigo Errejón / Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

Cristina Gallardo

Madrid

El jutge Adolfo Carretero, que ha instruït la causa per agressió sexual contra Íñigo Errejón, ha acceptat la rectificació de l’actriu Elisa Mouliaá, que va comparèixer dimarts davant del jutge per confirmar que tenia intenció de seguir endavant com a acusació particular contra l’exdiputat malgrat haver presentat dies abans un escrit assenyalant que hi renunciava. El jutge ha dictat un acte en què «es té per no ratificada la renúncia» i torna a citar Errejón dimarts vinent per comunicar-li el seu processament i l’obertura de judici contra ell.

A més, fonts jurídiques consultades per EL PERIÓDICO assenyalen que l’acusació exercida per Mouliaá sol·licita que s’imposin al polític 30.000 euros de fiança per assegurar la indemnització a què podria ser condemnat en concepte de responsabilitat civil.

Notícies relacionades i més

Dimarts passat, el titular de la plaça número 47 d’instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid va suspendre la compareixença d’Errejón fixada per a aquell dia. La seva defensa ja havia avançat a primera hora del matí que Errejón no hi aniria «per raons de seguretat jurídica» davant els vaivens en la posició jurídica de la denunciant.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
  3. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  4. Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
  7. Descobreixen grafits del segle XVII a les habitacions de l'antic alberg de pelegrins del Santuari del Miracle
  8. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil

Sant Fruitós obre la inscripció per al viatge al poble agermanat d’Alcalá del Valle

Sant Fruitós obre la inscripció per al viatge al poble agermanat d’Alcalá del Valle

Última hora per als enamorats: vols amb fins a un 30% de descompte i un sorteig que pot pagar-te l’escapada

Última hora per als enamorats: vols amb fins a un 30% de descompte i un sorteig que pot pagar-te l’escapada

Enginy, creativitat i humor en el pregó infantil de la Festa de la Llum de Manresa a càrrec de l’escola Ítaca

Enginy, creativitat i humor en el pregó infantil de la Festa de la Llum de Manresa a càrrec de l’escola Ítaca

Sumem x Santpedor es posiciona: «Aquestes actituds violentes donen munició a la ultradreta»

Sumem x Santpedor es posiciona: «Aquestes actituds violentes donen munició a la ultradreta»

Rafa Yuste, president en funcions del Barça: «Allò del VAR va ser una vergonya, demanarem explicacions»

Rafa Yuste, president en funcions del Barça: «Allò del VAR va ser una vergonya, demanarem explicacions»

La Policia Local de Sant Fruitós frustra dues noves ocupacions en una setmana

La Policia Local de Sant Fruitós frustra dues noves ocupacions en una setmana

Bernat Sellés finalitza la seva participació als Jocs amb una desqualificació als 10 quilòmetres estil lliure

Bernat Sellés finalitza la seva participació als Jocs amb una desqualificació als 10 quilòmetres estil lliure

Vaga, clausura d’escoles per vent i rua a porta tancada per pluja: ¿com han viscut les famílies aquesta ‘setmana horribilis’ de Carnaval?

Vaga, clausura d’escoles per vent i rua a porta tancada per pluja: ¿com han viscut les famílies aquesta ‘setmana horribilis’ de Carnaval?
Tracking Pixel Contents