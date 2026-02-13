Agressió sexual
El jutge accepta la rectificació de Mouliaá i torna a citar Errejón per comunicar-li l’obertura de judici per agressió sexual
L’actriu demana que se li imposin 30.000 euros de fiança per assegurar la responsabilitat civil
Cristina Gallardo
El jutge Adolfo Carretero, que ha instruït la causa per agressió sexual contra Íñigo Errejón, ha acceptat la rectificació de l’actriu Elisa Mouliaá, que va comparèixer dimarts davant del jutge per confirmar que tenia intenció de seguir endavant com a acusació particular contra l’exdiputat malgrat haver presentat dies abans un escrit assenyalant que hi renunciava. El jutge ha dictat un acte en què «es té per no ratificada la renúncia» i torna a citar Errejón dimarts vinent per comunicar-li el seu processament i l’obertura de judici contra ell.
A més, fonts jurídiques consultades per EL PERIÓDICO assenyalen que l’acusació exercida per Mouliaá sol·licita que s’imposin al polític 30.000 euros de fiança per assegurar la indemnització a què podria ser condemnat en concepte de responsabilitat civil.
Dimarts passat, el titular de la plaça número 47 d’instrucció del Tribunal d’Instància de Madrid va suspendre la compareixença d’Errejón fixada per a aquell dia. La seva defensa ja havia avançat a primera hora del matí que Errejón no hi aniria «per raons de seguretat jurídica» davant els vaivens en la posició jurídica de la denunciant.
