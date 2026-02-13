L’apartament dels horrors
Els arxius desclassificats d’Epstein revelen viatges, reclutaments i denúncies d’abusos en la luxosa propietat del financer a la capital francesa.
Leticia Fuentes
Mentre França, esquitxada pel cas Epstein, intenta desmarcar-se amb la frase del president Emmanuel Macron que "això concerneix principalment els EUA", prop de 77.000 arxius desclassificats apunten a París.Mentre França, esquitxada pel cas Epstein, intenta desmarcar-se amb la frase insistent del president Emmanuel Macron que "això concerneix principalment els Estats Units", prop de 77.000 arxius desclassificats apunten a París. En En concret, a dues passes dels Camps Elisis, a l’avinguda Forch, on es troba una de les propietats de Jeffrey Epstein. Un apartament de 800 metres quadrats valorat en vuit milions, que el criminal sexual va adquirir el 2001, amb quatre salons amb sostres carregats de motllures, un ampli menjador, una suite principal amb un bany revestit de marbre, un gimnàs, diversos dormitoris i sala de massatges.A dos passos dels Campos Elisis, en medi de l’avinguda Forch --una de les més prestigioses de la capital francesa- es troba una de les luxoses propietats de Jeffrey Epstein. Un apartament de 800 metres quadrats valorat en uns 8 milions d’euros, que el criminal sexual va adquirir el 2001 y que no escatima en ostentació: quatre salons amb impressionants sostres carregats de motllures, un ampli menjador, una immensa suite principal amb un imponent bany revestit en marbre, un gimnàs, diversos dormitoris, sala de massatges...
Entre el luxe i la sofisticació, el seu despatx. Quatre parets atapeïdes de fotografies emmarcades de nenes despullades, algunes al costat d’Epstein. Resulta difícil creure que unes imatges com aquestes poguessin passar inadvertides per a qualsevol que visités l’habitatge. El 2019, Radio France va contactar amb un artesà que va treballar a la propietat i va reconèixer que el va impactar "la quantitat de fotos de noies joves a l’apartament". "Quan vam veure les fotos, no vam pensar en pedofília, però vorejaven el límit...".Entre el luxe i la sofisticació el seu despatx. Cuatro parets atapeïdes de fotografies emmarcades de nenes despullades, algunes fins i tot al costat d’Epstein. Resulta difícil creure que semblants imatges poguessin passar inadvertides per a qualsevol que visités la vivenda. De fet, el 2019, Radio France va contactar amb un artesà que va treballar diversos anys en la propietat i va reconèixer que el va impactar "la quantitat de fotos de noies joves a l’apartament". "Quan vam veure les fotos, no pensem en pedofília, però vorejaven el límit...".
Les imatges van ser el primer indici que en aquells centenars de metres passaven coses horribles. Els arxius publicats després ho van confirmar. Milers d’e-mails demostren que Epstein organitzava viatges a París amb els seus íntims perquè disfrutessin de "festes" amb noies de totes les edats.Les imatges van ser només el primer indici que en aquells centenars de metres passaven coses horribles. Els arxius publicats després van ser la confirmació. Milers de e-mails en els quals es demostra que Epstein organitzava viatges en grup a París amb els seus íntims perquè disfrutessin de "festes" amb noies de totes les edats.
Igual que a la seva illa privada Little Saint James, per l’apartament de l’avinguda de Forch van passar centenars de personalitats del cine, com Woody Allen, polítics com l’exministre d’educació de França Jack Lang, amb qui mantenia una estreta relació, i empresaris com Axel Dumas. Alguns amb millors intencions que d’altres.Igual com a la seva illa privada little Saint James, per l’apartament de Forch van passar centenars de personalitats del món del cine, com Woody Allen, polítics com l’exministre d’educació de França Jack Lang, amb qui mantenia una estreta relació i així ho confirmen els milers de e-mails intercanviats, o empresaris com Axel Dumas. Alguns amb millors intencions que d’altres.
