L’argentí Milei aconsegueix que el Senat li aprovi la reforma laboral
A. G.
El Senat argentí va aprovar ahir a la matinada una reforma de la legislació laboral que el president Javier Milei considera històrica i necessària mentre que per al sindicalisme escombra els drets dels assalariats. Si la llei prospera, un assalariat que es lesiona o emmalalteix rebrà el 50% del salari. No només els acomiadaments seran més barats per als empresaris, sinó que estaran habilitats per allargar la jornada laboral fins a 12 hores diàries. Les vacances ja no s’atorgaran obligatòriament a l’estiu. Les hores extres deixaran d’abonar-se. El salari es pagarà en qualsevol moneda o espècie, fins i tot en menjar. I es condiciona el dret de vaga.
La sessió al Senat va tenir un correlat als carrers veïns, on la policia va dissoldre una massiva concentració amb gasos lacrimògens, bales de goma i tancs d’aigua. Van ser arrestades 31 persones. Es van reportar 300 ferits.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»