Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Alerta per vents fortsVaga de docentsPle de SantpedorNou model sanitariFineArtVideoclip RosalíaBaxi Manresa
instagramlinkedin

L’argentí Milei aconsegueix que el Senat li aprovi la reforma laboral

L’argentí Milei aconsegueix que el Senat li aprovi la reforma laboral

L’argentí Milei aconsegueix que el Senat li aprovi la reforma laboral / DELFINA CORBERA / EUROPA PRESS

A. G.

Buenos Aires

El Senat argentí va aprovar ahir a la matinada una reforma de la legislació laboral que el president Javier Milei considera històrica i necessària mentre que per al sindicalisme escombra els drets dels assalariats. Si la llei prospera, un assalariat que es lesiona o emmalalteix rebrà el 50% del salari. No només els acomiadaments seran més barats per als empresaris, sinó que estaran habilitats per allargar la jornada laboral fins a 12 hores diàries. Les vacances ja no s’atorgaran obligatòriament a l’estiu. Les hores extres deixaran d’abonar-se. El salari es pagarà en qualsevol moneda o espècie, fins i tot en menjar. I es condiciona el dret de vaga.

La sessió al Senat va tenir un correlat als carrers veïns, on la policia va dissoldre una massiva concentració amb gasos lacrimògens, bales de goma i tancs d’aigua. Van ser arrestades 31 persones. Es van reportar 300 ferits.

TEMES

  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
  3. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  4. Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
  5. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  6. El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
  7. Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
  8. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»

Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa

Els lectors escullen unes croquetes amb 40 anys d'història com les millors de Manresa

Manresa acull «la culminació» del «millor» projecte de Llibert Fortuny

Manresa acull «la culminació» del «millor» projecte de Llibert Fortuny

STL, el nou referent en consultoria fiscal, comptable i mercantil

STL, el nou referent en consultoria fiscal, comptable i mercantil

El Carnaval d'Igualada combina la rua de comparses amb actes familiars

El Carnaval d'Igualada combina la rua de comparses amb actes familiars

Santpedor es disposa a viure tres dies de disbauxa amb la rua com a acte central

Santpedor es disposa a viure tres dies de disbauxa amb la rua com a acte central

La Febrada de Navarcles proposa caminar el «Bon camí» per buscar la felicitat

La Febrada de Navarcles proposa caminar el «Bon camí» per buscar la felicitat

A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits

A Manresa hi ha el doble de nens que de nenes que abusen dels embotits

El Portbou manresà i la Catalunya vikinga

Tracking Pixel Contents