Meliá, Iberia i Air Europa ajusten els seus negocis a l’illa
L’hotelera espanyola tanca tres allotjaments i ressitua clients, mentre que les dues aerolínies reposten a la República Dominicana
Jaime Mejías
La situació a Cuba, avui dia, es pot resumir en una paraula: caos. Amb la interrupció de les importacions de cru des de Veneçuela després de l’arrest de Nicolás Maduro i la presa de control del país per part dels EUA, la nació del Carib viu una de les crisis més virulentes de la seva història. L’energia ja era un bé escàs a Cuba abans del canvi de paradigma, amb apagades freqüents, però la situació s’ha agreujat durant els últims mesos, i ha provocat greus retallades en els serveis i el transport.
Arran d’aquesta tessitura límit, un dels motors econòmics del país se n’està ressentint greument. La falta de combustible per als avions és un dels exemples més representatius de la crisi cubana, que provoca que aerolínies com Air Canada, Air Transat o WestJet Group s’hagin vist obligades a cancel·lar tots els vols a l’illa. No obstant, altres companyies aèries han optat per adaptar les seves condicions per evitar haver d’arribar fins aquest punt.
És el cas de l’espanyola Iberia, que ha pres una sèrie de mesures per mantenir el seu itinerari de vols –de tres a la setmana– intacte, almenys de moment. Fonts de l’aerolínia expliquen a EL PERIÓDICO que, a causa de la crisi de combustible que sacseja el país, els vols de tornada han sigut adaptats a través d’una escala de 45 minuts a la República Dominicana per proveir-se. A més, l’aerolínia ha suavitzat la política de canvis en els vols per als seus clients. Així, els viatgers poden portar a terme canvis en la reserva sense costos afegits.
L’aerolínia s’enorgulleix que, a través d’aquestes mesures, ha pogut mantenir sense canvis la seva operativa al país. Air Europa és una altra de les companyies aèries que han pres aquesta decisió. La mesura es va començar a aplicar dimarts passat i l’aerolínia va anunciar els seus plans de mantenir-la almenys fins ahir.
En canvi, una altra de les empreses espanyoles insígnies al país sí que s’ha vist obligada a modificar les seves operacions. És el cas de la cadena hotelera Meliá, que compta amb 35 establiments a l’illa. La companyia presidida per Gabriel Escarrer Jaume ha hagut de tancar tres dels seus hotels, en una operativa que ells defineixen com a "compactació", i ressituar els hostes en la resta.
Optimitzar recursos
"Es tracta d’una decisió operativa basada estrictament en els nivells d’ocupació, amb l’objectiu d’optimitzar recursos i amb la prioritat de garantir el millor servei i experiència als clients. Mantenim una estreta comunicació i col·laboració amb els turoperadors per oferir, en tot cas, les millors alternatives als clients afectats per aquests reajustaments", assenyala la cadena hotelera en un comunicat.
Respecte a la situació de subministraments als hotels que es mantenen oberts, Meliá afirma que, segons les autoritats del país, "hi ha disponibilitat de combustible per garantir l’operació normal dels hotels" que gestionen. De fet, la companyia ha confirmat que els seus hotels compten actualment amb "subministraments a la plaça" per recolzar la continuïtat operativa de les infraestructures, minimitzant l’impacte de les limitacions logístiques que travessa el país.
La companyia defensa que la seva principal prioritat és transmetre "professionalitat i tranquil·litat" en l’experiència del client, tractant que la delicada situació que travessa el país sigui el menys notòria possible.
