La PTP creu que l'estudi per separar els recorreguts de l’R7 i l’R4 a Cerdanyola no resol un "coll d'ampolla"
L'associació del transport públic diu que mantenir un quilòmetre de via única seguirà limitant l'R7
ACN - Redacció
L’Associació per a la Promoció del Transport Públic (PTP) considera que l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu del salt de moltó a Cerdanyola, publicat al BOE pel Ministeri de Transports i Mobilitat Sostenible, no elimina completament un dels "colls d’ampolla" que afecten els trens de l’R7. Segons diuen, tot i que el salt de moltó permet evitar els cisallaments amb els trens de l’R4, continua havent-hi un tram d’aproximadament un quilòmetre de via única fins a l’estació de Cerdanyola Universitat, la qual cosa condicionarà la capacitat i els temps de trajecte de la línia. La PTP havia demanat que el desdoblament arribés fins a la UAB, una mesura que no s’ha incorporat.
L’estudi informatiu aprovat pel govern espanyol té com a objectiu executar el salt de moltó, una bifurcació a diferent nivell, per evitar els conflictes entre els trens de la línia R4, procedents de Barberà del Vallès en sentit Cerdanyola, i els trens de l’R7 que es dirigeixen a Cerdanyola Universitat. Amb aquesta actuació, els trens de l’R7 podran travessar la línia de l’R4 sense interferències.
Malgrat això, el tram de via única que continua després fins a Cerdanyola Universitat manté una limitació operativa per a l’R7. La PTP havia presentat al·legacions durant l’exposició pública de l’estudi, demanant el complet desdoblament del ramal fins a la UAB per permetre operar l’R7 en via doble des de Cerdanyola Universitat fins a Barcelona, millorant capacitat i temps de trajecte. També es proposava un salt de moltó addicional a l’altre extrem de l’estació per facilitar recorreguts cap a Rubí sense interferir amb el corredor del Vallès.
Aquestes propostes no han estat incorporades a l’aprovació definitiva de l’estudi informatiu. Segons la PTP, aquesta decisió limita la capacitat del servei i desaprofita l’oportunitat d’eliminar completament el coll d’ampolla en aquest punt de la línia R7.
L’aprovació de l’estudi informatiu arriba gairebé dos anys després del termini inicial previst, i és el primer estudi informatiu del 'Pla de Rodalies 2020-2030' que el Ministeri aprova definitivament. L’actuació permetrà resoldre parcialment els cisallaments entre línies, però el tram de via única continuarà condicionant el funcionament de l’R7 a mitjà termini, segons l'associació del transport públic.
