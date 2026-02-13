Rutte diu que són els EUA els que han "de desbloquejar" el futur d’Ucraïna
El secretari general de l’OTAN assegura que l’Aliança està més unida que mai
Beatriz Ríos
En plena intensificació de les negociacions a tres bandes entre els Estats Units, Rússia i Ucraïna per mirar d’arribar a un acord de pau, el secretari general de l’OTAN, Mark Rutte, respecta la idea d’establir una via diplomàtica entre Europa i Moscou, però considera que ha de ser Washington qui acabi amb el bloqueig.
El 24 de febrer es compleixen quatre anys de l’agressió russa contra Ucraïna. Un conflicte enquistat, amb avenços mínims i sense una sortida clara, que comença a pesar a totes les capitals europees. Davant la falta d’avenços en les negociacions de pau, el president francès, Emmanuel Macron, va plantejar la possibilitat de reobrir un canal de comunicació amb el president rus, Vladímir Putin, tancat per complet des del començament de la invasió.
"Estic convençut que tots coincidim que són els Estats Units els que han d’acabar amb el bloqueig", va dir ahir Rutte en una roda de premsa després d’una reunió amb els ministres de Defensa de l’Aliança. El secretari general de l’OTAN creu que els contactes de l’any passat entre Putin i Trump van ser "crucials". També va explicar que la Casa Blanca informa de manera regular els aliats.
Garanties de seguretat
Rutte va reconèixer que el debat a Europa sobre què més poden fer és legítim. Però també va instar els seus col·legues que, en cas que decideixin reobrir aquest canal de comunicació, "siguin completament transparents sobre els seus esforços perquè tot això funcioni en conjunt, perquè hi ha un sol objectiu". Aquest objectiu, va indicar, "és posar fi a aquesta guerra d’una manera que Rússia mai torni a intentar atacar".
Que Rússia no torni a atacar Ucraïna dependrà en gran manera de les garanties de seguretat que els aliats donin a Kíiv. Una qüestió encara a debat. "El que sé és que hi ha un procés de pau en marxa liderat pels Estats Units amb els russos i els ucraïnesos per mirar de posar fi a aquesta guerra. I part d’aquest procés és el reconeixement absolut per part de tots els involucrats del fet que, per al futur d’Ucraïna, el país necessita garanties de seguretat creïbles", va afegir.
El secretari general va destacar així mateix la importància de reforçar les forces armades ucraïneses, però també va apuntar al paper dels aliats. Tot i que l’OTAN no està involucrada directament, bona part dels seus socis formen part de la coneguda com a coalició de voluntaris, que treballa en un pla per a Ucraïna, en el qual previsiblement participaran en una mesura o una altra els EUA.
Unitat malgrat tot
Sense entrar en detalls, Rutte va assegurar que el "90% o 95%" de les garanties estan pactades. Però també va reconèixer que el resultat final dependrà en gran manera de les negociacions, tot i que no va voler valorar si el suport de Rússia a aquestes és imprescindible. El més important, va dir, és que els ucraïnesos sàpiguen "després d’un acord de pau o un alto el foc a llarg termini que estan segurs".
Rutte va afegir que malgrat la crisi per Grenlàndia, amb les amenaces de Trump de quedar-se-la per la força, "l’OTAN és una coalició de democràcies, sempre hi haurà debats i discussions. La bona notícia és que aquesta Aliança sempre troba una manera d’avançar per unir-se, per centrar-nos novament en el nostre objectiu general, que és mantenir mil milions de persones segures".
