Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Vendaval històricCarnaval de SolsonaPlans cap de setmanaFesta de la LlumVideoclip RosalíaAtlètic-BarçaBaxi Manresa
instagramlinkedin

Govern

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Illa va ser ingressat a l’Hospital Vall d'Hebron de Barcelona el passat 17 de gener

Salvador Illa

Salvador Illa / MANU MITRU

Júlia Regué

Barcelona

El president Salvador Illa torna a prendre les regnes del Govern de Catalunya, després de gairebé un mes de baixa per una osteomielitis púbica. Illa va ser ingressat a l’Hospital Vall d'Hebron de Barcelona el passat 17 de gener per una pèrdua de força a la musculatura de les cames i un dolor intens, i l’equip mèdic va autoritzar el 30 de gener que continués el tractament a casa. Però no ha estat fins avui que ha pogut recuperar totalment la mobilitat i anunciar que dilluns tornarà a l’activitat, tot i que haurà de continuar amb el tractament antibiòtic.

El president ha anat recuperant la motricitat i la força durant aquests darrers dies i ha evolucionat favorablement amb el tractament per eliminar el bacteri.

Durant aquest període, el conseller de la Presidència, Albert Dalmau, ha assumit les funcions d’Illa com a president. Unes setmanes que han estat marcades per la crisi de Rodalies, després de l’accident mortal de Gelida el passat 20 de gener, i per la vaga de maquinistes i professors.

Notícies relacionades

En aquests dies, l’Executiu ha aconseguit iniciar la negociació dels pressupostos per al 2026 amb els Comuns, però encara resten pendents avenços perquè ERC faci el pas d’afegir-se a un acord. Els republicans ja negocien amb el PSOE ajornar novament la llei de l’IRPF i incloure la recaptació en la proposta de finançament per poder començar a parlar dels primers comptes d’Illa.

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
  2. El vent paralitza la Catalunya central i deixa ratxes de fins a 138 km/h, arbres caiguts i trens suspesos
  3. Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
  4. Pugen a 61 els ferits pel fort vent a Catalunya, dos d'ells en estat greu
  5. Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»
  6. La benzinera de la carretera de Cardona de Manresa podria reobrir aviat
  7. Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
  8. Un arbre de grans dimensions amenaça de caure pel vent al Sant Joan d’en Coll de Manresa

La inflació es modera sis dècimes al gener, fins al 2,3%, gràcies a l’electricitat i els carburants

La inflació es modera sis dècimes al gener, fins al 2,3%, gràcies a l’electricitat i els carburants

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Salvador Illa es reincorpora dilluns al capdavant del Govern després de recuperar la mobilitat

Catalunya torna a ampliar les restriccions per la pesta porcina, després de trobar dos senglars infectats fora de la ‘zona zero’

Catalunya torna a ampliar les restriccions per la pesta porcina, després de trobar dos senglars infectats fora de la ‘zona zero’

Del vent a la neu: la Cerdanya i el Berguedà es tornen a emblanquinar

Del vent a la neu: la Cerdanya i el Berguedà es tornen a emblanquinar

Demanen tres anys de presó per un presumpte alçament de béns vinculat a unes cases a Das amb un deute de gairebé 87.000 euros

Demanen tres anys de presó per un presumpte alçament de béns vinculat a unes cases a Das amb un deute de gairebé 87.000 euros

Afectacions de trànsit i recomanacions de seguretat amb motiu del Carnestoltes Infantil de Manresa

Afectacions de trànsit i recomanacions de seguretat amb motiu del Carnestoltes Infantil de Manresa

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

El Govern xifra en 100 milions d’euros les actuacions d’emergència de Rodalies

Una quarantena d'agents del Berguedà renoven el distintiu de Compromís amb la Sostenibilitat Turística

Una quarantena d'agents del Berguedà renoven el distintiu de Compromís amb la Sostenibilitat Turística
Tracking Pixel Contents