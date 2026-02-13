Trump posa fi a l’operació antimigratòria a Minneapolis
El tsar de la frontera de la Casa Blanca anuncia un gir després de dos morts i mesos de protestes al carrer contra la repressió
Irene Benedicto
Després de mesos de batudes, trets i enfrontaments al carrer, que han deixat dos morts a mans dels agents, l’Administració de Donald Trump va anunciar el final del dispositiu antimigratori massiu a Minnesota. La intervenció federal, amb el desplegament de 3.000 agents federals, entre el Servei d’Immigració i Control de Duanes (ICE, per les sigles en anglès) i la Patrulla Fronterera (CBP), va alterar la vida política i social de l’Estat des de finals de l’any passat. La correcció de rumb arriba després de setmanes de pressió ciutadana.
El designat com a tsar de la frontera de la Casa Blanca, Tom Homan, va comparèixer a Minneapolis per anunciar l’inici del replegament i defensar l’actuació federal. L’enviat del president va justificar la decisió de la retirada per haver aconseguit una cooperació més gran de les autoritats locals, tot i que no va voler afegir a què es referia. "El replegament significatiu ha començat aquesta setmana i continuarà la que ve", va assenyalar.
La retirada es va anunciar, a més, en plena pugna al Capitoli, on demòcrates i republicans miren de pactar un paquet de finançament per al Departament de Seguretat Nacional (DHS). Si l’acord no inclou límits a l’abast de l’ICE, la negociació podria desembocar en un tancament parcial de l’Administració.
Homan va vincular la decisió a un suposat canvi d’actitud per part de les autoritats locals. "Hem vist un gran canvi durant les últimes setmanes. I són canvis positius", va afirmar. Part dels agents seran enviats de tornada a les seves bases o redistribuïts a altres punts del país, però es mantindrà a Minnesota "una petita empremta de personal".
El responsable federal va agrair públicament als funcionaris estatals que havien sigut blanc de crítiques des de Washington i va anar més enllà interpretant l’impacte de l’operació: "Com a resultat dels nostres esforços, Minnesota és ara menys un Estat santuari per a criminals". I va rebutjar que el replegament impliqui un tomb en la política nacional: "El president Trump va fer una promesa de deportacions massives, i això és el que aquest país obtindrà". L’operació ha deixat més de 4.000 detinguts i tres tirotejats, entre els quals hi ha Renee Good i Alex Pretti, dos nord-americans que van morir durant les protestes contra el dispositiu.
- El propietari d'un restaurant de la Cerdanya explica com Pujol Ferrusola el va enganyar amb un préstec de 300.000 euros
- Càrregues al ple de Santpedor i un exregidor detingut: l'entrada d'Aliança Catalana al consistori provoca una tensa mobilització de rebuig
- Roben una caixa forta de 300 quilos a l’hotel de la Vall de Núria però l'abandonen estimbada en un marge d'accés difícil
- Els Mossos investiguen la mort del propietari de Mango “de forma encapsulada” per evitar filtracions
- Agredeixen Pascal Kaiser, l'àrbitre que va demanar matrimoni al seu nòvio durant un partit de la Bundesliga
- El vent paralitza la Catalunya central: sense classes ni esport i només amb atenció sanitària urgent
- Alerta màxima per vent: El Govern suspèn les classes i les activitats esportives i sanitàries no urgents pel 'pitjor episodi de vent dels últims 15 anys
- Salut multa amb 6.000 euros un hospital de Barcelona per una cesària evitable «un divendres a la tarda»