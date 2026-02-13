Contracte de lloguer
Vivenda planteja als seus socis penalitzar en l’IRPF els propietaris que apugin preus per salvar el decret de lloguers
La proposta del departament que dirigeix Isabel Rodríguez passa per «modular» la deducció general del 50% de les rendes en aquest impost, combinant-la amb incentius fiscals, a qui prorrogui el contracte sense canvis
Iván Gil
L’accés a l’habitatge és el principal problema del país que assenyalen els enquestats per al baròmetre del CIS i l’agenda del Govern per pal·liar aquesta situació no s’acaba de desplegar. El decret anunciat a principis d’any per Pedro Sánchez per facilitar una pròrroga dels contractes de lloguer que caduquin aquest any ha topat per ara amb el rebuig dels seus socis. Començant per Sumar, al proposar la part socialista intervenir a través d’incentius fiscals de fins al 100% als propietaris que renovessin els contractes sense apujar el preu. El soci minoritari va exigir l’obligatorietat de mantenir els preus, cosa que des del Govern van titllar d’«inconstitucional» després de consultar-ho amb l’Advocacia de l’Estat. Per desbloquejar la negociació, el Ministeri de Vivenda, que dirigeix Isabel Rodríguez, ha plantejat als grups parlamentaris combinar incentius de fins al 100% per a qui abaixi el preu del lloguer i desincentius per a qui l’apugi.
Segons expliquen fonts del departament, la seva nova proposta passa per «modular» la deducció general del 50% de les rendes en l’IRPF per als qui apugin el preu. En cap cas arribant al 0%, perquè es manté un tracte diferenciat per al lloguer residencial de llarg termini (contractes de cinc anys) en relació amb els turístics o de temporada, segons confirmen les mateixes fonts respecte a la informació avançada pel ‘El País’. Fonts coneixedores de les negociacions assenyalen que «no hi ha res tancat», mentre que des de Sumar continuen veient-ho insuficient, ja que més que un càstig en l’IRPF ho interpreten com una simple correcció dels actuals incentius.
Tot i que el PSOE i Sumar es van comminar a negociar per arribar a un punt de trobada, fonts dels dos socis de la coalició de Govern reconeixien a mitjans d’aquesta setmana que les converses estaven estancades. És més, un ministre del cercle de més confiança de Sánchez reconeixia que de moment «no tenim majoria».
A la Moncloa van apostar en un primer moment per seguir endavant amb aquest decret, després d’assumir-ho públicament el cap de l’Executiu, però la realitat parlamentària i la diferència amb els seus socis els ha obligat a buscar abans un encaix. El rebuig de decrets del Govern per part del Congrés s’està normalitzant aquesta legislatura, cosa que no fa que la Moncloa miri d’evitar aquest tipus de sonades derrotes parlamentàries. Especialment amb un assumpte tan sensible com és l’habitatge, després que es constatés el desgast per portar la revalorització de les pensions en un decret òmnibus sense garantir abans els suports necessaris.
Mentre des de Sumar defensen que la «intervenció funciona» i entra dins del marc legal, la part socialista sosté que no comptaria amb prou suports. Junts i el PNB solen portar a col·lació les seves posicions més conservadores en qüestions tant relacionades amb l’habitatge com amb la fiscalitat. Per això els socialistes presentaran la seva proposta per als lloguers defensant que no enfronta els inquilins amb els propietaris.
La part minoritària de la coalició s’agafa al fet que ja hi ha hagut precedents tant en l’escut social aprovat arran de la pandèmia, en què es va aprovar una moratòria de contractes de lloguer, com en el decret contra els efectes inflacionistes de la guerra d’Ucraïna, en què es va aprovar un límit en les pujades del lloguer. En canvi, les bonificacions fiscals estan incloses dins de la llei de vivenda, l’aplicació de la qual estan evitant les comunitats governades pel PP.
Una altra de les cessions per part dels socialistes en les negociacions va ser obrir-se a diferenciar petits i grans propietaris en el decret. Una cosa que la contrapart a la taula de negociació considera que no canviaria res. Abans d’anunciar-se el decret per part del cap de l’Executiu, el Ministeri de Vivenda no havia tancat la porta a aplicar una mesura de caràcter obligatori per a determinats col·lectius, com els vulnerables, però finalment es va rebutjar.
L’encaix de Junts
El Govern ni tan sols té assegurat tirar endavant la moratòria antidesnonaments després de reformular el text tombat pel decret per deixar fora els propietaris amb un habitatge de lloguer. Tot això, malgrat tractar-se d’un acord amb el PNB i amb el qual es pretenia acostar Junts.
A la Moncloa van justificar que els canvis introduïts en el decret social s’han portat a terme des de la perspectiva que «considerem que tenen més consens». No obstant, els postconvergents continuen mostrant-se escèptics. Es calcula que ara mateix estaven paralitzats uns 60.000 desnonaments d’aquestes característiques, i són majoritaris els que corresponen a petits propietaris, que s’han deixat fora de l’escut social.
Després de l’aprovació aquest dijous de la llei de Junts per endurir la multireincidència, al Govern insinuaven després del ple que aquest gest «ajudava» en la seva intenció de recuperar Junts. Aquests últims, al contrari, ho qualificaven com un acord cobrat i rebutjaven que pogués canviar les coses.
